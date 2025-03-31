Трампу придется ответить за свои слова: кто готов ударит по США ракетами

Вооруженные силы Ирана привели в боевую готовность ракеты на фоне угроз президента США Дональда Трампа бомбить страну, если Тегеран не согласится на ядерную сделку. Об этом сообщает Tehran Times.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Отмечается, что подготовленные ракеты способны уничтожить "связанные с США позиции". Большое их количество готовы к запуску и расположены в подземных хранилищах, которые, в свою очередь, разбросаны по всему Ирану.

Авторы публикации напоминают, в 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, а также Германия заключили соглашение, которое ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций. Во время первого срока президентства Трамп вышел из соглашения и возобновил санкционные ограничения против Ирана, что привело к эскалации в отношениях между странами.

Отметим, в ответ на угрозы Трампа Иран отказался от прямых переговоров с США по поводу своей ядерной программы. Президент Ирана Масуд Пезешкиян добавил, что путь для косвенных переговоров со Штатами остается открытым.

"Хотя прямые переговоры между двумя сторонами отклоняются, путь для косвенных переговоров открыт", — сказал Масуд Пезешкиян.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что написал письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. В нем американский лидер предложил Тегерану заключить новое ядерное соглашение. В Иране ответили, что не получали уведомлений от США.

Как сообщает Reuters, Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что, по его мнению, Иран "хотел бы получить это письмо" о новом ядерном соглашении. Как объясняет Трамп, он хочет не допустить появления ядерного оружия у еще одного государства и пригрозил Ирану.

"Я бы предпочел соглашение, потому что я не хочу нанести вред Ирану. Это замечательные люди", — сказал Трамп.



