Трампу придется ответить за свои слова: кто готов ударит по США ракетами

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Кравцев Сергей
Вооруженные силы Ирана привели в боевую готовность ракеты на фоне угроз президента США Дональда Трампа бомбить страну, если Тегеран не согласится на ядерную сделку. Об этом сообщает Tehran Times.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Отмечается, что подготовленные ракеты способны уничтожить "связанные с США позиции". Большое их количество готовы к запуску и расположены в подземных хранилищах, которые, в свою очередь, разбросаны по всему Ирану.
Авторы публикации напоминают, в 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, а также Германия заключили соглашение, которое ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций. Во время первого срока президентства Трамп вышел из соглашения и возобновил санкционные ограничения против Ирана, что привело к эскалации в отношениях между странами.
Отметим, в ответ на угрозы Трампа Иран отказался от прямых переговоров с США по поводу своей ядерной программы. Президент Ирана Масуд Пезешкиян добавил, что путь для косвенных переговоров со Штатами остается открытым.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что написал письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. В нем американский лидер предложил Тегерану заключить новое ядерное соглашение. В Иране ответили, что не получали уведомлений от США.
Как сообщает Reuters, Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что, по его мнению, Иран "хотел бы получить это письмо" о новом ядерном соглашении. Как объясняет Трамп, он хочет не допустить появления ядерного оружия у еще одного государства и пригрозил Ирану.
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