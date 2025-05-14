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Трампу нужно открыть глаза: Украина срочно обратилась с призывом к США

Киев рассчитывает, что США введут сильные санкции против России

14 мая 2025, 13:00
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Соединенные Штаты введут новый, мощный пакет санкций против Российской Федерации. В комментарии для издания Spiegel он подчеркнул важность убедить бывшего президента США Дональда Трампа в том, что российский лидер Владимир Путин вводит мир в заблуждение и блокирует мирные инициативы.

Трампу нужно открыть глаза: Украина срочно обратилась с призывом к США

Фото: 24 Канал

"Я делаю все это не только ради Украины, но и чтобы показать миру, что именно Путин не стремится к миру", — отметил Зеленский.

По его словам, новые ограничения со стороны США должны быть максимально жесткими и серьезно ударить по российской экономике. Он также призвал к усилению международного давления на Москву, чтобы вынудить Кремль прекратить агрессию против Украины.

Напомним, Дональд Трамп ранее заявил, что рассматривает возможность поддержать законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма, предусматривающий жесткие санкции против РФ. Окончательное решение будет зависеть от того, готов ли Путин к конструктивному диалогу по завершению войны.

Кроме того, Трамп обвинил Джо Байдена в том, что нынешний президент "не понимает, что происходит" и просто оказывает финансовую помощь без стратегического видения.

Сенатор Грэм сообщил, что законопроект о санкциях уже поддержали 72 сенатора, и в случае принятия он коснется не только России, но и ее торговых партнеров в сфере энергетики.

Портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к личным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции. Цель – достичь немедленного прекращения огня для сохранения жизней украинцев, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.



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