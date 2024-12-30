Трампу есть, чего переживать: какое новое обещание дал Ким Чен Ын

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын провел ключевое политическое совещание, на котором поклялся проводить "самую жесткую" антиамериканскую политику. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Associated Press", со ссылкой на северокорейское агентство KCNA.

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Отмечается, что на встрече партийных и правительственных чиновников было решено, что Северная Корея запустит "жесточайшую" стратегию противодействия США ради своей безопасности и национальных интересов.

При этом Ким назвал США "наиболее реакционным государством, считающим антикоммунизм своей неизменной государственной политикой". Ким заявил, что партнерство в области безопасности между США, Южной Кореей и Японией превращается в "ядерный военный блок для агрессии".

"Эта реальность ясно показывает, в каком направлении нам следует двигаться, что и как делать", – цитирует Кима KCNA.

Агентство не уточнило, в чем состоит антиамериканская стратегия. Но оно сообщило, что Ким поставил задачу по укреплению военного потенциала за счет развития оборонных технологий и отметил необходимость повышения психологической стойкости северокорейских солдат.

Как отмечает AP, возвращение Дональда Трампа в Белый дом повышает перспективы возобновления дипломатии с Северной Кореей. Во время первого срока Трамп трижды встречался с Кимом для переговоров по ядерной программе Северной Кореи. Однако многие эксперты считают, что скорейшее возобновление отношений маловероятно, поскольку Трамп сначала сосредоточится на конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке. Поддержка Северной Кореей войны России против Украины также является проблемой усилий по восстановлению дипломатии, говорят эксперты.

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