Трамп женился на украинке в Ровно: детали

В Ровно произошла свадьба, которая привлекла внимание многих местных жителей. Поляк Славомир Трамп, 51-летний миссионер, женился на 42-летней украинке Инне, уроженке Донетчины, которая уже несколько лет живет за границей.

Инна и Славомир Трамп. Фото: Общественное Ровно

Как сообщает "Общественное", пара познакомилась в Норвегии на христианском лагере во время празднования Рождества. Теперь, через год после знакомства, они решили зарегистрировать свои отношения в Украине, выбрав украинский город Ровно.

"Она — миссионерка и я — миссионер. Мы увидели друг друга в прошлом году на Рождество в Норвегии. Это был христианский лагерь и там мы встретились", — рассказал Трамп.

Славомир Трамп активно помогает военным на востоке Украины, работая миссионером и поддерживая тех, кто защищает страну, средствами, которые привозит из-за границы.

"Когда я еду с гуманитарной помощью на восток, то я в этом доме останавливаюсь и отдыхаю. Это такой близкий нашему сердцу город. В Норвегии уже ждет грузовик загружен гуманитарной помощью — 50 кубов рождественских подарков", — рассказал поляк, почему пара выбрала Ровно для свадьбы.

Согласно данным Западного межрегионального управления Министерства юстиции, в Ровенской области за 2024 год было зарегистрировано 4,6 тыс. пар, которые поженились. Из них 76 иностранцев.

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