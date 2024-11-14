Трамп женился на украинке в Ровно: детали

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Slava Kot
В Ровно произошла свадьба, которая привлекла внимание многих местных жителей. Поляк Славомир Трамп, 51-летний миссионер, женился на 42-летней украинке Инне, уроженке Донетчины, которая уже несколько лет живет за границей.
Инна и Славомир Трамп. Фото: Общественное Ровно
Как сообщает "Общественное", пара познакомилась в Норвегии на христианском лагере во время празднования Рождества. Теперь, через год после знакомства, они решили зарегистрировать свои отношения в Украине, выбрав украинский город Ровно.
Славомир Трамп активно помогает военным на востоке Украины, работая миссионером и поддерживая тех, кто защищает страну, средствами, которые привозит из-за границы.
Согласно данным Западного межрегионального управления Министерства юстиции, в Ровенской области за 2024 год было зарегистрировано 4,6 тыс. пар, которые поженились. Из них 76 иностранцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о необычном браке в Украине: мужчина женился на теще, чтобы выехать за границу.
Также "Комментарии" писали о девушке из Испании, которая вышла замуж за голограмму созданную искусственным интеллектом на базе ChatGPT.
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