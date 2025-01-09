Трамп заявил, что он понимает переживания Путина: реакция Зеленского

Глава украинского государства Владимир Зеленский прокомментировал заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа, в котором тот выразил понимание чувств Путина относительно перспективы Украины вступить в НАТО. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Зеленский озвучил на встрече с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, пишет "Интерфакс-Украина".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Украинский лидер призвал не делать выводов о политике США в этом вопросе, отметив, что Украине нужны конкретные гарантии безопасности.

"Помните, Украине сказали, что системы Patriot могут быть и есть только в странах НАТО?.. Сейчас надо работать и делать все, чтобы Украина получила достойные наших людей гарантии безопасности, которые могли бы остановить Путина", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина имеет право требовать серьезных и сильных гарантий безопасности от мира, который постоянно претендует на лидерство, и от стран, которые претендуют на мир в мире.

Вопрос гарантий безопасности зависит не только от США, и от союзнической позиции в Европе, добавил он.

Отметим, ранее Дональд Трамп заявил, что Джо Байден нарушил "соглашение" об отказе принимать Украину в НАТО и что он "может понять чувства" России в связи с этим.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина сосредоточена на более актуальных вызовах, в частности, угрозе российских ракетных атак, а не на заявлениях американского миллиардера Илона Маска. Об этом он сказал во время встречи с действующим главой ОБСЕ, министерством иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.

У президента поинтересовались, вызывают ли у него беспокойство действия Маска, которое в последнее время вмешивается в политику европейских стран и поддерживает силы, критически настроенные по отношению к Украине. Зеленский ответил, что Украина почти за три года войны выстроила крепкие отношения со многими странами.



