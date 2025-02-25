Трамп запустил тренд: кто еще в Европе хочет, чтобы Украина вернула долги

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Кравцев Сергей
Лидер "Словацкой национальной партии" Андрей Данко выступает с инициативой, чтобы Украина вернула 3,5 млрд евро, которые были предоставлены ей предыдущими правительствами Словакии в виде помощи. Как передает издание "Комментарии", свое заявление политик сделал в видеообращении, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.
Лидер "Словацкой национальной партии" Андрей Данко. Фото: из открытых источников
Так глава "Словацкой национальной партии" отреагировал на информацию о том, что Вашингтон близок к заключению соглашения с Украиной, которое закрепит за ним долю украинских минеральных богатств и, по словам Трампа, вернет США деньги, вложенные в Украину, которая уже три года противостоит российской агрессии.
Данко отметил, что через три года после вторжения России в Украину люди начинают прозревать.
Обратило на себя внимание, что Данко ни разу не упомянул в видео, что Россия вторглась в Украину три года назад, называя войну "событиями в Украине".
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