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Трамп выступил с громким заявлением о судьбе поддержки Украины: детали

Американский лидер вновь заявил, что США дали Украине $350 млрд, а Европа - более $100 млрд.

сегодня, 00:40 comments4886
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Клименко Елена

Во время встречи в Белом доме с канцлером Германии Фридрихом Мерцем президент США Дональд Трамп заявил о намерении в дальнейшем поддерживать Украину. В то же время он подчеркнул, что его главная цель — положить конец кровопролитию.

Трамп выступил с громким заявлением о судьбе поддержки Украины: детали

Фото: из открытых источников

На вопрос журналистов, планирует ли Вашингтон сохранять поддержку Киева, Трамп ответил:

"Да, я поддерживаю Украину. Мы недавно заключили масштабное соглашение по редкоземельным металлам. Но для меня главное — остановить убийства. Именно этого я стараюсь".

Он также подчеркнул, что война, развязанная Россией, никогда не должна была произойти. Кроме того, Трамп повторил необоснованное заявление о том, что США якобы потратили $350 млрд на помощь Украине, а Европа — более $100 млрд.

"Деньги — это мелочь. Самое страшное — это смерть, разрушение, потеря культуры. Вы потеряли часть своего наследия", — добавил Трамп.

Американский президент эмоционально вспомнил о разрушенных "красивейших в мире башенках", имея, вероятно, в виду купола украинских храмов.

"Эти вещи уничтожены. Но главное — это жизнь людей. Еженедельно погибают более пяти тысяч человек", — подытожил он.

Как уже писали "Комментарии", американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Согласно официальным сообщениям, инициатива звонка принадлежала именно Трампу, Китайская сторона сознательно медлила с ответом. В частности представители Пекина опасались непредсказуемых реакций Трампа и его склонности к резким высказываниям, которые могут поставить иностранных лидеров в неудобное положение.



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