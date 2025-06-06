

















В Гонконге на сцене местного театра была представлена кантонская опера, посвященная политической сатире вокруг президентов США и Украины — Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как сообщает агентство Reuters, сюжет основывается на мнимом конфликте, разворачивающемся между двумя лидерами.

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Пока в США шел телефонный разговор между Трампом и китайским главой Си Цзиньпинем, в Гонконге зрителям показали обновленную версию оперного спектакля под названием "Трамп — президент-близнец".

Опера, премьера которой состоялась еще в 2019 году, является работой драматурга Эдварда Ли. Через шесть лет спектакль неоднократно меняли, добавляя актуальные элементы. В новой редакции одной из главных сцен стала вымышленная ссора между Трампом и Зеленским, которая якобы произошла в Белом доме.

Сюжет представляет историю дочери Трампа, которой снится, что ее отец имеет китайского брата-близнеца по имени Чуань Пу. В какой-то момент Трампа похищают инопланетяне, и его временно заменяет этот "двойник".



В другом эпизоде на сцене показывают абсурдную сцену спора американского президента с копией Зеленского по поводу его внешнего вида. В ходе ссоры Трамп стреляет в "Зеленского" из водяного пистолета, а тот притворяется раненым. Для усиления визуального эффекта используются настоящие фото из якобы инцидента в Овальном кабинете.

"Хотя мы китайцы, а он американец — настоящая дружба продолжается вечно", — приводит издание слова актера Лун Куньтина, исполнителя роли Трампа.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп пока избегает прямой конфронтации с Кремлем, пытаясь оставить пространство для переговоров с Владимиром Путиным. Однако политическая реальность в США оказывает на него давление все сильнее — и новые антироссийские санкции становятся почти неизбежными.