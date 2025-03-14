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Трамп все переиграл: у России появился новый враг № 1

Британцы продолжают ломать все планы россиян

сегодня, 14:40 comments1603
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Кравцев Сергей

Весь мир наблюдает за тем, как Вашингтон и Москва сближаются, преодолевая все те спорные вопросы, которые делали две страны враждующими друг с другом. Но вместо США на первое место выходит Великобритания. Лондон все отчетливее показывает, что не готов мириться с политикой Кремля. А Москва, в свою очередь, дает понять, что будет отвечать британцам той же монетой. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на "Reuters".

Трамп все переиграл: у России появился новый враг № 1

Великобритания и Россия. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Россия выслала два британских дипломата, которых обвинили в шпионаже. Также Служба внешней разведки РФ назвала Британию "поджигателем войны".

"Лондон сегодня, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в роли главного глобального "поджигателя войны". Пришло время разоблачить их и послать четкий сигнал "вероломному Альбиону" и его элитам: у вас ничего не получится", — говорится в заявлении ведомства.

В это же время президент США Дональд Трамп стремится сблизиться с Россией и стать посредником в установлении мира в Украине. В агентстве считают, что теперь Британия получила статус врага России номер один.

Кроме того, Кремль усилил свою агрессивную риторику в отношении Европейского Союза, особенно, в отношении президента Франции Эммануэля Макрона за его заявления о ядерном арсенале страны.

В агентстве напомнили, что Россия на протяжении большей части полномасштабной войны против Украины осуждала Вашингтон за его роль в оказании помощи Киеву. С приходом к власти Трампа ситуация изменилась.

Три российских чиновника рассказали журналистам, что Британию в Москве теперь считают главным врагом. Один из них был в ярости от того, что Лондон "разжигает хаос и войну" в Украине. Другой назвал Британию "движущей силой на Западе", говоря о противодействии России.

Кроме того, путинский режим возмущен рядом заявлений премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Например, в этом месяце он говорил о том, что британские войска будут размещены на земле, а самолеты — в воздухе в Украине в составе потенциальных миротворческих сил. Отдельную волну возмущений вызывают организация "коалиции желающих" и общение премьера с Трампом.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/trump-thaws-ties-russia-has-new-public-enemy-number-one-britain-2025-03-14/
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