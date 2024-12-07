Трамп уже в Париже, где он может пересечься с Зеленским: детали

Новоизбранный президент США Дональд Трамп 7 декабря прибыл в столицу Франции. Это его первый заграничный визит после выборов в США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "AFP".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Дональд Трамп прибыл в аэропорт Орли на юге Парижа частным самолетом сегодня утром. Он примет участие в открытии собора Парижской Богоматери после пожара в 2019 году. Церемония открытия стартует в 18:00 по Гринвичу (20:00 по Киеву).

Новоизбранный президент США встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в 15:00 по Гринвичу (в 17:00 по киевскому времени). Переговоры пройдут в Елисейском дворце.

Читайте также на портале "Комментарии" — как сообщает AFP со ссылкой на Le Monde, лидеров пригласил французский президент Эммануэль Макрон. Кроме них на события соберутся десятки других мировых лидеров.

По информации издания, Зеленский в рамках мероприятия намерен провести переговоры с Макроном, а также ряд двусторонних встреч с другими политиками. Вероятно, у него будет возможность пообщаться и с Дональдом Трампом. Если это произойдет, такая встреча станет первой после победы Трампа на президентских выборах. В последний раз Зеленский и Трамп общались в сентябре в Нью-Йорке.

Также издание "Комментарии" сообщало – план Дональда Трампа по завершению войны и установлению мира в Украине приобретает все более ясные очертания. Один из бывших сотрудников службы нацбезопасности Трампа сказал, что существует три основных предложения: план спецпредставителя по Украине Кейта Келлога, план избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и план Ричарда Гренелла, бывшего исполняющего обязанности начальника разведки Трампа. Они отличаются в некоторых деталях, однако все они предусматривают замораживание войны по нынешним линиям фронта и отказ от вступления Украины в НАТО. Об этом пишет "Reuters".



