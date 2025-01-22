Трамп уже торжествует: на какое условие согласился ЕС

Европейский Союз планирует провести переговоры с официальными лицами США, чтобы обсудить требования Дональда Трампа покупать больше американского топлива. Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен, пишет Politico.

Экспорт СПГ. Фото из открытых источников

"Приоритетом является разговор, раннее привлечение, обсуждение общих интересов, а затем готовность к переговорам", – отметила она.

Итконен также предупредила, несмотря на то, что исполнительная власть ЕС сама "не покупает и не продает СПГ (сжиженный природный газ) или любое другое топливо", ее сотрудники будут общаться с чиновниками Трампа.

"Нам нужно установить с ними контакт и посмотреть, как двигаться дальше. Но если говорить конкретно, мы не начинаем с нуля – это то, что на самом высоком уровне обсуждалось и в ЕС, и в США по СПГ. То, что мы делали на протяжении многих лет со стороны ЕС, – это убедиться, что инфраструктура СПГ существует, чтобы компании могли покупать этот СПГ", – пояснила она.

В то же время, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ранее поддержала идею закупки большего количества топлива из США, чтобы искоренить российскую альтернативу.

"Почему бы не заменить его американским сжиженным газом, который дешевле для нас и снижает цены на энергоносители? Это то, что мы можем обсудить, в том числе когда речь идет о нашем торговом дефиците", — отмечала она в ноябре прошлого года.

Читайте на портале "Комментарии" — цены в Европе на природный газ существенно выросли. Так трейдеры отреагировали на перспективы еще одного года ограниченных поставок на фоне планов США по увеличению экспорта. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание Bloomberg.

СМИ отмечает, что фьючерсы выросли после сомнений на 1,6% в начале торгов. Ожидается, что в 2025 году спрос на сжиженный природный газ в Европе вырастет более чем на 15% после, а баланс на мировом газовом рынке остается неустойчивым, говорится в докладе Международного энергетического агентства. Это означает, что цены будут увеличиваться дольше, чтобы привлечь больше грузов. Однако президент США Дональд Трамп упразднил мораторий на выдачу новых экспортных лицензий, что ослабило некоторые опасения относительно долгосрочного предложения.



