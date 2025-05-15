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Клименко Елена
Более 80 сенаторов США выразили поддержку новому пакету санкций против России, который имеет потенциал серьезно усилить давление на президента РФ Владимира Путина и создать предпосылки для подлинного мирного урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время встречи глав МИД стран НАТО.
Фото: из открытых источников
Цахкна подчеркнул, что экономическая ситуация в РФ нестабильна, а на фронте Путин испытывает трудности, ограничиваясь террором мирного населения из-за ежедневных обстрелов.
Он также отметил, что у России пока нет достаточных ресурсов для открытого нападения на страны НАТО.
Портал "Комментарии" уже писал, что российский диктатор Владимир Путин фактически проигнорировал западное требование по немедленному прекращению огня и началу переговоров. Однако Соединенные Штаты, похоже, не будут спешить с резкими действиями против Кремля.
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