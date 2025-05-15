Более 80 сенаторов США выразили поддержку новому пакету санкций против России, который имеет потенциал серьезно усилить давление на президента РФ Владимира Путина и создать предпосылки для подлинного мирного урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время встречи глав МИД стран НАТО.

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"В пакет входят ограничения, касающиеся энергетического сектора и банковской сферы. Чрезвычайно важны вторичные санкции — они коснутся также и некоторых европейских стран. Те, кто продолжит торговать с Россией в сфере энергетики, столкнутся с 500% таможенных ставок. тупик", — подчеркнул он.

Цахкна подчеркнул, что экономическая ситуация в РФ нестабильна, а на фронте Путин испытывает трудности, ограничиваясь террором мирного населения из-за ежедневных обстрелов.

"Если вынудить Путина к отступлению, это откроет путь к настоящим мирным переговорам и установлению долговременного, справедливого мира", — добавил эстонский дипломат.

Он также отметил, что у России пока нет достаточных ресурсов для открытого нападения на страны НАТО.

"В 2016-2017 годах, когда я был министром обороны, у наших границ находились 120 тысяч российских военных, готовых к наступлению в течение 48 часов. Теперь эти войска находятся в Украине", — резюмировал Цахкна.

Портал "Комментарии" уже писал, что российский диктатор Владимир Путин фактически проигнорировал западное требование по немедленному прекращению огня и началу переговоров. Однако Соединенные Штаты, похоже, не будут спешить с резкими действиями против Кремля.