Трамп скоро «умрет»: Сеть всколыхнуло новое «пророчество» от «Симпсонов»

Прошло несколько месяцев с тех пор, как виртуальный ассистент Alexa от Amazon якобы спрогнозировал конец существования США в 2031 году. Это "предсказание" стремительно разлетелось по сети, вызвав волну беспокойства. Теперь в центре внимания оказался культовый мультсериал "Симпсоны".

"Сипсон" показали "смерть" Трампа

В соцсетях набирает популярность видео, где изображена сцена, якобы из мультфильма, в которой фигурирует персонаж, очень похожий на Дональда Трампа — его показывают в гробу, окруженном политическими деятелями. Многие пользователи утверждают, что это – "предвидение" смерти 45-го президента США, которое, мол, должно произойти 12 апреля 2025 года.

"Симпсоны" хорошо известны своими, иногда удивительно точными, прогнозами. Однако в этот раз ситуация оказалась совсем другой. Как подтвердил исполнительный продюсер шоу Мэтт Селман, такой сцены никогда не было ни в одном из эпизодов. Видео – подделка, созданная для манипуляции и распространения дезинформации.

Это не первый случай, когда в интернете появляются фейковые изображения и видео с якобы "пророчествами" от "Симпсонов". В 2024 году после попытки покушения на Трампа снова всплыло сфотошопленное изображение, где он показан в гробу с надписью: "RIP Donald Trump 1946–2024". Очевидно, что это "прогнозируемое" событие так и не стало реальностью.

Тем не менее, подобный контент очень быстро становится вирусным, ведь играет на эмоциях и ощущении сенсации. Однако важно помнить: большинство таких материалов результат цифровой манипуляции, а не настоящих кадров из мультсериала.

Стоит отметить, что в прошлом некоторые сюжеты "Симпсонов" действительно поражали своим сходством с реальными событиями — например, президентство Трампа, слияние Disney и Fox или даже открытие массы бозона Гиггса. Но между случайным совпадением и сознательным предвидением большая разница.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какое из последних пророчеств "Сипсонов" не сбылось.



