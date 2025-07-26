Трамп решил остановить войну между Таиландом и Камбоджей

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал неожиданное дипломатическое заявление по вооруженному конфликту между Таиландом и Камбоджей. В собственной соцсети Truth Social он сообщил, что США могут свернуть торговые переговоры с обеими странами, если стороны не согласятся на прекращение огня.

Трамп вмешался в конфликт между Таиландом и Камбоджей

Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в приграничном регионе: накануне камбоджийские войска совершили вооруженное вторжение в тайскую провинцию Трат сразу по трем направлениям. С начала боевых действий погибли и пострадали десятки людей, среди них мирные жители. Официальной оценки ситуации со стороны ООН или крупных международных игроков пока не поступало.

Трамп отметил, что уже провел телефонный разговор с премьер-министром Камбоджи, требуя от него немедленного прекращения боевых действий. Президент также заявил, что планирует обратиться к временному главе правительства Таиланда с аналогичным требованием.

"Соединенные Штаты ведут торговые переговоры с обоими государствами, но мы не намерены заключать никаких соглашений, пока продолжаются боевые действия. Я это им четко озвучил", — написал Трамп.

Он добавил, что пытается найти простое решение для сложной ситуации и сравнил нынешний конфликт с историческим столкновением между Индией и Пакистаном, которое, по его словам, США также удалось "остановить" дипломатическим путем.

Несмотря на заявления о посредничестве, американский президент пока не предлагал конкретный мирный план. По данным СМИ, активная фаза боевых действий между Камбоджей и Таиландом замедлилась — частично из-за погодных условий: в регионе продолжаются сильные ливни, которые делают невозможным продвижение техники.

Официальный Бангкок и Пномпень пока не комментировали высказывание Трампа публично.

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