Трамп призвал Грету Тунберг пройти "курс по управлению гневом": экоактивистка ему ответила

После задержания в международных водах и депортации из Израиля в Европу, Грета Тунберг ответила президенту США Дональду Трампу на его совет пройти "курс по управлению гневом". По ее словам, миру наоборот нужно больше "разгневанных женщин" ввиду ситуации.

Грета Тунберг ответила Трампу. Фото из открытых источников

22-летнюю климатическую активистку Грету Тунберг депортировали из Израиля во Францию после того, как ее вместе с другими активистами задержали израильские военные в Средиземном море. Тунберг направлялась в сектор Газа на яхте "Медлин", везя гуманитарную помощь и пытаясь привлечь внимание к гуманитарному кризису в регионе.

"Нас похитили в международных водах и доставили в Израиль против нашей воли", – заявила Тунберг.

В Израиле эти действия были объяснены, как противоправная попытка нарушить морскую блокаду. Официальный Тель-Авив отвергает какие-либо обвинения в геноциде и заявляет, что гуманитарные маршруты в Газу уже существуют в координации с международными структурами.

Инцидент привлек внимание президента США Дональда Трампа, который в характерной манере прокомментировал участие Тунберг в морской миссии.

"Я видел, что произошло. Она точно другая. Я думаю, что ей нужно пойти на курсы управления гневом. Это моя главная рекомендация для нее. Я думаю, что у Израиля и так достаточно проблем, чтобы похищать Грету Тунберг", — сказал Трамп.

После своего возвращения в Европу Тунберг ответила президенту США. По ее словам, из-за критической ситуации в мире нужно больше "разгневанных женщин", которые могут действовать.

"Я думаю, что миру нужно гораздо больше молодых разгневанных женщин, особенно учитывая все, что происходит сейчас, — это то, что нам больше всего нужно... Я не признавала, что въехала в страну незаконно. В своих показаниях я четко дала понять, что нас похитили в международных водах и доставили туда против нашей воли", — сказала экоактивистка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Макрона на задержание Тунберг израильскими военными.

Также "Комментарии" писали, как Грета Тунберг отреагировала на подрыв Каховской ГЭС.