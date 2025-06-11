Трамп призвал Грету Тунберг пройти "курс по управлению гневом": экоактивистка ему ответила

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Slava Kot
После задержания в международных водах и депортации из Израиля в Европу, Грета Тунберг ответила президенту США Дональду Трампу на его совет пройти "курс по управлению гневом". По ее словам, миру наоборот нужно больше "разгневанных женщин" ввиду ситуации.
Грета Тунберг ответила Трампу. Фото из открытых источников
22-летнюю климатическую активистку Грету Тунберг депортировали из Израиля во Францию после того, как ее вместе с другими активистами задержали израильские военные в Средиземном море. Тунберг направлялась в сектор Газа на яхте "Медлин", везя гуманитарную помощь и пытаясь привлечь внимание к гуманитарному кризису в регионе.
В Израиле эти действия были объяснены, как противоправная попытка нарушить морскую блокаду. Официальный Тель-Авив отвергает какие-либо обвинения в геноциде и заявляет, что гуманитарные маршруты в Газу уже существуют в координации с международными структурами.
Инцидент привлек внимание президента США Дональда Трампа, который в характерной манере прокомментировал участие Тунберг в морской миссии.
После своего возвращения в Европу Тунберг ответила президенту США. По ее словам, из-за критической ситуации в мире нужно больше "разгневанных женщин", которые могут действовать.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Макрона на задержание Тунберг израильскими военными.
Также "Комментарии" писали, как Грета Тунберг отреагировала на подрыв Каховской ГЭС.
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