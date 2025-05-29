Президент России Владимир Путин намеренно затягивает переговоры с президентом США Дональдом Трампом, создавая иллюзию готовности к конструктивному диалогу, хотя на самом деле не предпринимает никаких шагов по прекращению войны. Об этом сообщил журналист Виталий Портников на своем YouTube канале.

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По словам Портникова, Путин ведет телефонные переговоры в формате, который нравится Трампу, создавая впечатление возможности договоренностей, но постоянно требует дополнительных условий для обсуждения. При этом реальных действий по прекращению боевых действий не происходит.

"Путин стремится максимально затянуть процесс, демонстрируя дипломатическую активность во избежание изоляции, над которой работала администрация Байдена", — подчеркнул журналист.

Портников также отметил, что российский лидер готов встретиться с Трампом только тогда, когда это не навредит интересам РФ и не заставит его уступать, что позволяет продолжать войну.

Журналист охарактеризовал тактику Путина как примитивную и предполагаемую, которая должна привести к дипломатическому поражению, но только в случае, если США действительно стремятся к решительным действиям, а не к затягиванию переговоров.

"В действиях Трампа в отношении Путина пока нет реальных побед — есть лишь угрозы, сменяющиеся длительными периодами переговоров", — отметил Портников.

Европейские политики продолжают оказывать давление на США, напоминая, что Путин не прекратит агрессию без серьезного давления, и мягкие разговоры только способствуют Кремлю.

Напомним, что Трамп предупреждал РФ о последствиях "игры с огнем" в войне против Украины, но без решительных действий со стороны США эта угроза останется пустой.

Как уже писали "Комментарии", политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев предполагает, что история с импичментом Дональда Трампа может повториться, и он может не завершить свой президентский срок. Он отмечает, что США – федерация, где законы в разных штатах существенно отличаются.