Последние массированные удары, нанесенные Российской Федерацией по территории Украины, воспринимаются не только как очередной шаг эскалации войны, но и демонстративный жест пренебрежения к западному миру. Более того, некоторые европейские политики видят в этих действиях личное пренебрежение к президенту США Дональду Трампу, который активно комментировал российско-украинское противостояние и обещал повлиять на ход конфликта в случае возвращения к власти, заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Дональд Трамп. Фото: СNN

По словам дипломата, действия российской стороны свидетельствуют об отсутствии какого-либо стремления к миру. Напротив, Путин сознательно выбирает путь дальнейшего насилия, что свидетельствует о его нежелании идти на компромиссы, даже под давлением международного сообщества.

"Это оскорбление не только для Европы, но и для президента США Дональда Трампа. Путин показывает, что ему не нужен мир. Он стремится продолжать войну, и мы не имеем права разрешить ему это сделать. Ответ Запада будет жестким, как и реакция Соединенных Штатов", — подчеркнул Вадефуль.

Внешнеполитическое обострение сопровождается дерзкими нарушениями норм международного права, отметил министр. Кремль продолжает игнорировать основополагающие права человека, чем еще больше усугубляет ситуацию не только в Украине, но и в глобальном геополитическом контексте.

Следует напомнить, что ранее Дональд Трамп неоднократно делал заявления о том, что в случае, если Россия не прекратит агрессивные действия и не согласится на переговоры, его администрация отреагирует максимально жестко. Такая позиция ставит нынешние действия Путина в особый свет как потенциальный вызов лично Трампу и испытание на прочность его будущих политических обещаний.

Портал "Комментарии" писал, что Путинский режим пытается убедить мировую общественность, что победа РФ в войне неизбежна. Однако американские аналитики считают это иллюзией.