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Клименко Елена
Последние массированные удары, нанесенные Российской Федерацией по территории Украины, воспринимаются не только как очередной шаг эскалации войны, но и демонстративный жест пренебрежения к западному миру. Более того, некоторые европейские политики видят в этих действиях личное пренебрежение к президенту США Дональду Трампу, который активно комментировал российско-украинское противостояние и обещал повлиять на ход конфликта в случае возвращения к власти, заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.
Дональд Трамп. Фото: СNN
По словам дипломата, действия российской стороны свидетельствуют об отсутствии какого-либо стремления к миру. Напротив, Путин сознательно выбирает путь дальнейшего насилия, что свидетельствует о его нежелании идти на компромиссы, даже под давлением международного сообщества.
Внешнеполитическое обострение сопровождается дерзкими нарушениями норм международного права, отметил министр. Кремль продолжает игнорировать основополагающие права человека, чем еще больше усугубляет ситуацию не только в Украине, но и в глобальном геополитическом контексте.
Следует напомнить, что ранее Дональд Трамп неоднократно делал заявления о том, что в случае, если Россия не прекратит агрессивные действия и не согласится на переговоры, его администрация отреагирует максимально жестко. Такая позиция ставит нынешние действия Путина в особый свет как потенциальный вызов лично Трампу и испытание на прочность его будущих политических обещаний.
Портал "Комментарии" писал, что Путинский режим пытается убедить мировую общественность, что победа РФ в войне неизбежна. Однако американские аналитики считают это иллюзией.
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