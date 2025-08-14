Трамп обнадежил союзников: какую тему пообещал не подымать во время встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского и европейских союзников, что не будет обсуждать территориальный раздел Украины с российским диктатором Владимиром Путиным. Глава Белого дома подчеркнул, что его цель на встрече с Путиным на Аляске одна – это прекращение огня в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают источники "NBC News".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Источники детализировали, что Трамп заявил европейским лидерам во время телефонного разговора, что не собирается обсуждать какой-либо обмен землями на встрече с Путиным. По словам проинформированных источников, Трамп заявил, что он встретится с Путиным, чтобы добиться прекращения огня в Украине.

Трамп и европейские лидеры сошлись во мнении, что прекращение огня в Украине должно быть достигнуто до начала мирных переговоров, сообщили европейские чиновники, которые хорошо проинформированы о деталях разговора. Они добавили, что у некоторых европейских лидеров сложилось впечатление, что Дональд Трамп не настроен оптимистично в отношении результатов встречи с Владимиром Путиным и уже сейчас дает понять, что встреча может не принести желаемых результатов.

При этом источники считают, что Трампу ничего другого не останется, кроме как ввести жесткие санкции в отношении РФ и ее союзников, если Путин не согласится на прекращение огня. Также все стороны согласились с тем, что Украина также должна быть включена в переговоры и сама решать, на какие территориальные уступки она готова пойти.

Источники поделились, что европейские лидеры ушли с позитивным настроем относительно планов Трампа на встречу с Путиным. Один из них заявил, что достижение прекращения огня, как ожидается, станет приоритетом для Трампа на встрече. Другой выразил уверенность, что украинская территория не будет обсуждаться без Украины.

