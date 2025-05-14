Трамп не смог очаровать Путина: стало известно о большотм фиаско Белого дома

Администрация Дональда Трампа постепенно пересматривает свою позицию по поводу войны в Украине. Как сообщает Financial Times, в политических кругах США растет раздражение действиями президента РФ Владимира Путина, поскольку именно он, а не Владимир Зеленский, все больше воспринимается как главное препятствие на пути к миру.

Фото: 24 Канал

По словам бывшего посла Германии в США Вольфганга Ишингера, в администрации Трампа ранее преобладала идея, что путь к миру проходит через уступки Украины, в то время как на Россию можно повлиять дипломатией. Однако теперь становится понятно: одного только "заигрывания" с Кремлем недостаточно.

Несмотря на стремление Трампа добиться прекращения боевых действий и выйти на переговоры, Путин игнорирует все призывы к прекращению огня даже под давлением санкций. Такое упрямство Москвы вызывает все большее разочарование в окружении Трампа.

Бывший посол США в России Майкл Макфол предполагает, что Трамп начинает осознавать: он сделал ставку, не принесшую ожидаемых результатов.

В то же время, Вашингтону все сложнее перекладывать ответственность за продолжение войны на Киев. Зеленский демонстрирует стремление к партнерству, и после недавних дипломатических напряжений между Киевом и Белым домом ситуация заметно стабилизировалась — в частности, благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве в области полезных ископаемых.

Впрочем, как отмечает FT, остается открытым вопрос: действительно ли Трамп изменил свое отношение к Украине или его мотивация заключается в стремлении "проучить" Россию за потерю лояльности.

Бывший советник Совета нацбезопасности Эрик Грин отмечает: Трамп видит, что Путин не идет навстречу, однако не факт, что это перерастет в реальное давление на Кремль.

Как уже писали "Комментарии", американский президент Дональд Трамп выступает за прекращение войны в Украине. Однако, по словам бывшего спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, Трампу не принципиально, где будет проходить новая линия разграничения или оккупации.