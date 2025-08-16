logo

Трамп не сдержал свое обещание: что говорят в ОП после саммита на Аляске
Трамп не сдержал свое обещание: что говорят в ОП после саммита на Аляске

FT рассказало о реакции Украины на смену позиции Трампа по Путину

16 августа 2025, 21:15
Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Путиным на Аляске заявлял, что будет говорить с российским диктатором на языке ультиматумов и грозился жесткими санкциями, если тот откажется делать все возможное, ради достижения мира. Но в итоге глава Белого дома, судя по всему, стал на сторону Кремля. Об этом уже открыто говорят украинские чиновники, занимающие высокие должности в Офисе президента. Об этом пишет Financial Times.

Трамп не сдержал свое обещание: что говорят в ОП после саммита на Аляске

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Это удар в спину", — заявил в интервью СМИ высокопоставленный украинский чиновник, оценивая перемену в позиции Дональда Трампа.

Другой высокопоставленный украинский чиновник сказал, что Трампу просто нужна быстрая сделка.

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам, Александр Мережко, описал итоги саммита Трампа и Путина для Украины одним словом: "ужасно".

"Похоже, Трамп объединился с Путиным, и они оба, возможно, начнут принуждать нас принять мирный договор, что фактически означает капитуляцию Украины", — сказал парламентарий.

Он отметил, что вся идея саммита, как объясняли украинской стороне Трамп и госсекретарь Рубио – заключалась в том, чтобы предъявить Путину требование о немедленном прекращении огня. В случае отказа на предложение – для него должны были быть серьезные последствия.

"Путин отверг это предложение, предложив вместо него прекращение огня в качестве мирного договора, и мы не видим со стороны Трампа никакой реакции, не говоря уже о серьезных последствиях", — добавил Мережко.

Также украинские официальные лица заявили, что Владимир Зеленский не согласится передать Донбасс, но он будет открыт для обсуждения территориального вопроса на встрече с Трампом, 18 августа, и на будущей трехсторонней встрече с лидерами США и РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский ответил на ультиматум Дональда Трампа по выходу ВСУ из Донбасса.




