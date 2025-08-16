Трамп не сдержал свое обещание: что говорят в ОП после саммита на Аляске

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Путиным на Аляске заявлял, что будет говорить с российским диктатором на языке ультиматумов и грозился жесткими санкциями, если тот откажется делать все возможное, ради достижения мира. Но в итоге глава Белого дома, судя по всему, стал на сторону Кремля. Об этом уже открыто говорят украинские чиновники, занимающие высокие должности в Офисе президента. Об этом пишет Financial Times.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Другой высокопоставленный украинский чиновник сказал, что Трампу просто нужна быстрая сделка.
В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам, Александр Мережко, описал итоги саммита Трампа и Путина для Украины одним словом: "ужасно".
Он отметил, что вся идея саммита, как объясняли украинской стороне Трамп и госсекретарь Рубио – заключалась в том, чтобы предъявить Путину требование о немедленном прекращении огня. В случае отказа на предложение – для него должны были быть серьезные последствия.
Также украинские официальные лица заявили, что Владимир Зеленский не согласится передать Донбасс, но он будет открыт для обсуждения территориального вопроса на встрече с Трампом, 18 августа, и на будущей трехсторонней встрече с лидерами США и РФ.
