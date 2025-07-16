Трамп не назвал Путина военным преступником: раскрыт коварный план Вашингтона

Известный российский публицист и бывший журналист Александр Невзоров прокомментировал последние заявления президента США Дональда Трампа, уже успевшие вызвать немало вопросов и тревог как среди союзников Украины, так и в аналитической среде.

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Невзоров отмечает, что Трамп резко активизировал риторику в отношении Украины, признал мужество украинского народа во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским, а также заговорил о поддержке в виде систем ПВО. Однако конкретики в его словах не хватает.

Например, речь идет о 17 системах Patriot, однако даже в Пентагоне не смогли четко объяснить, откуда взялась эта цифра. Известно лишь, что Германия передаст Украине две установки, а себе закажет новые в США. Поставки могут растянуться на несколько месяцев, поэтому не факт, что Европа успеет продать все в рамках озвученных Трампом 50 дней.

Еще большее беспокойство вызывает пауза в американском Сенате. После выступлений Трампа было решено отложить рассмотрение нового пакета санкций против России. Это дало основания аналитикам предположить: Трамп сознательно "тянет время", чтобы дать Кремлю возможность завершить ключевые этапы своей военной кампании — или же выйти на стратегически выгодные позиции.

Несмотря на внешнее дружелюбие, Трамп до сих пор избегает любых формулировок, однозначно свидетельствующих об осуждении действий Путина. Он не решается прямо назвать его военным преступником, сохраняя в своих словах нейтральность или даже намеки на "определенное уважение".

Как отмечает Невзоров, такие сигналы смотрятся как политическая игра, в которой интересы Украины могут стать разменной монетой. По словам публициста, громкие фразы Трампа "не имеют значения", если за ними не стоит конкретных действий.

Как уже писал портал "Комментарии", Евросоюз обсуждает возможность финансирования американского пакета военной помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России.