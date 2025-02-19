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Трамп имеет более низкий рейтинг в США, чем Зеленский в Украине

Американцы меньше доверяют Дональду Трампу, чем украинцы Владимиру Зеленскому.

19 февраля 2025, 11:55
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов в Украине, ведь рейтинг президента Зеленского якобы составляет 4%. Однако, несмотря на заявления Трампа, оказалось, что у него в США более низкий рейтинг доверия среди американцев, чем у Зеленского в Украине.

Трамп имеет более низкий рейтинг в США, чем Зеленский в Украине

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса КМИС, проведенного в начале февраля, рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому среди украинцев составляет 57%. Противоположного мнения относительно президента Украины придерживаются 37% респондентов. Таким образом, разница между доверием и недоверием у Зеленского в Украине имеет положительный баланс и составляет +20 процентных пунктов.

Как показывают результаты FiveThirtyEight, Дональд Трамп в феврале 2025 года имеет преимущество в рейтинге баланса доверия и недоверия лишь на 1,5 процентных пункта, что является одним из самых низких показателей за последние три года. Доверяют президенту США менее половины американцев – 48,1%, тогда как не доверяют Трампу 46,6% респондентов.

Трамп имеет более низкий рейтинг в США, чем Зеленский в Украине - фото 2

Рейтинг доверия к Трампу в США

Напомним, что после встречи американских и российских дипломатов в Саудовской Аравии Дональд Трамп выступил с пресс-конференцией в Белом доме, где заявил о необходимости проведения выборов в Украине. По его словам, рейтинг Зеленского якобы находится на уровне 4%. Однако, где именно Трамп взял такие результаты, остается неизвестным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у Трампа спросили, есть ли у него сообщения для украинцев. Президент США ответил, что разочаровался в Украине, которая не смогла закончить войну за три года.

Также "Комментарии" писали о том, что у американцев отношение к России достигло рекордного показателя.



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