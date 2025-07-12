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Трамп и здесь напакостил: какие усилия Украины могут оказаться напрасны

The Telegraph пишет о том, что поведение Трампа подорвало усилия Украины по восстановлению

12 июля 2025, 20:15
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Кравцев Сергей

Встреча западных лидеров и множества неправительственных организаций и компаний со всего мира в Риме, где прошла "Конференция по восстановлению Украины" не дата такого результата, как хотел Киев. Ключевая причина – неопределенная позиция президента США Дональда Трампа. А все сводится к тому, что будущее Украины по-прежнему определяется прихотями одного человека – Дональда Трампа. К такому выводу пришли аналитики издания The Telegraph.

Трамп и здесь напакостил: какие усилия Украины могут оказаться напрасны

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, перед римским саммитом надежды на возрождение Украины серьезно пошатнулись после того, как выяснилось, что гигант по управлению активами с Уолл-стрит BlackRock, сыгравший ключевую роль в сборе десятков миллиардов долларов на послевоенное восстановление Украины, больше не участвует в проекте. В частности, после начала войны этот инвестиционный гигант сыграл ключевую роль в создании Фонда восстановления Украины.

Еще более тревожно для Украины то, что именно избрание Трампа президентом побудило BlackRock испугаться и уйти.

The Telegraph написал, что потеря BlackRock будет тяжело ощущаться в Киеве и за его пределами, но еще сильнее будет чувствоваться, как Трамп продолжит бросать тень на суверенитет фонда.

Издание прояснило ситуацию, что это показательно для человека, чье отношение к Украине колебалось от безразличия к откровенной враждебности. Такая непоследовательность и явилась катализатором изменений в позиции BlackRock. Компании не оставалось ничего иного, кроме как пересмотреть свою позицию, поскольку резкие повороты Трампа отпугнули инвесторов, которых компания пыталась привлечь.

"Поскольку Белый дом не может определиться с позицией по отношению к Украине, способность страны самостоятельно определять свою судьбу становится более неопределенной, чем когда-либо. США, в определенном смысле, являются крупнейшим донором Украины. Они также оказывают ей наибольшую военную поддержку. В этом году Киев столкнулся с дефицитом в размере $19 млрд из-за сокращения помощи США", — отметило издание.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/business/2025/07/12/trump-torpedoing-ukraines-reconstruction-efforts/
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