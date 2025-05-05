Трамп и Путин в один день сделали заявления о своих преемниках

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в один день сделали заявление о своих преемниках, как новых лидеров стран. Трамп назвал реальные фамилии, тогда как Путин ограничился словами о выборе "российского народа".

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

4 мая Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что обсуждать кандидатов для следующих выборов США еще рано, однако указал вице-президента Джей Ди Венса и государственного секретаря Марка Рубио, как главные варианты.

"Но знаете, у меня есть вице-президент. Джей Ди прекрасно выполняет свою работу. Я не хочу в это ввязываться. Я думаю, что он фантастический, блестящий парень. Марк прекрасный", — заявил Трамп.

Также Трамп добавил, что кроме Венса и Рубио, другие чиновники могут бросить им вызов в борьбе за президентство.

В этот же день в России вышел фильм, созданный местными пропагандистами под названием "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". В нем Путин рассказал, что постоянно думает и оценивает кандидатов, которые его заменят.

"Я всегда об этом думаю. Но в конце концов, выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями", — сказал российский диктатор, не назвав ни одного имени.

Трамп в этом же интервью указал, что не собирается идти на третий срок президентства, в то время как в России была изменена конституция, позволяющая Путину быть лидером РФ до 2036 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск назвал будущего президента США, который заменит Трампа.

Также "Комментарии" писали, что 4 мая Трампа попал в конфуз из-за фото, которое Белый дом разместил в социальных сетях. Одна деталь изменила весь смысл сообщения.