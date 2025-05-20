Трамп и Путин уже все решили: Украину предупредили о серьезных вызовах

Вероятность того, что США откажутся от посредничества по переговорам между Украиной и Россией, увеличилась после того, как президент Дональд Трамп обсудил ситуацию с российским лидером Владимиром Путиным. Также снизилась вероятность введения новых санкций против Москвы, пишет BBC.

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После разговора Трамп заявил, что конфликт между Россией и Украиной "может быть разрешен только между двумя сторонами", которые должны "немедленно" начать переговоры. По словам авторов статьи, эти заявления могут свидетельствовать о том, что "США могут окончательно покинуть роль посредника".

Позже Трамп уточнил, что Вашингтону, вероятно, не придется полностью отказываться от посредничества, однако отметил, что у него есть "красная линия", которую он не готов раскрыть: "Этот вопрос больших эго, но думаю, что что-то случится. Если же этого не случится, я просто отойду, и они сами будут продолжать".

Если США действительно откажутся от роли посредника, как это допустили вице-президент Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио, это может означать прекращение американской военной и разведывательной поддержки Украины. В таком случае Россия, имея гораздо больше ресурсов, может извлечь выгоду от такого развития событий.

Такое решение было бы не нужно для Украины, о чем также высказался президент Владимир Зеленский после переговоров Трампа и Путина. Он подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Соединенные Штаты не отказывались от посредничества и стремления к миру.

BBC также обращает внимание на изменение позиции Трампа в отношении санкций. Президент США сообщил о возможности новых торговых соглашений и экономических инвестиций с Москвой, что, по его мнению, может подтолкнуть Путина к мирному решению. В то же время, он не упомянул о новых санкциях против российских банков или энергетического экспорта, которые ранее обещал ввести.

Переговоры двух президентов и новые удары России по украинским городам свидетельствуют о том, что до прекращения огня или мирного соглашения очень далеко, резюмирует издание.

Портал "Комментарии" писал, что вместо ожидаемых суровых санкций против Кремля, президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным заявил, что беседа была "прекрасной". Он также подчеркнул, что у России есть "огромные возможности" для ведения бизнеса из США после завершения войны в Украине.