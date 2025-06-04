Трамп и Путин пообщались: диктатор анонсировал жесткие действия против Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Общение длилось около 1 часа 15 минут и охватывало ряд актуальных тем, в том числе недавние атаки на российские военные аэродромы.

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В сообщении на платформе Truth Social Трамп заявил, что разговор был "хорошим", хотя и не стал прорывом на пути к немедленному миру. По его словам, Путин резко отреагировал на удар по российским самолетам, заявив, что Москва "вынуждена будет ответить".

Также обсуждался ядерный вопрос Ирана. Трамп подчеркнул, что отметил Путину недопустимость получения ядерного оружия Тегераном. Путин якобы согласился и выразил готовность присоединиться к переговорному процессу по иранской ядерной программе.

Контекстом этого разговора стала масштабная операция ВСУ "Паутина" 1 июня, в ходе которой на дальних тыловых аэродромах РФ было уничтожено или повреждено более 40 самолетов, включая стратегические бомбардировщики и самолеты радиолокационной разведки.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на американскую разведку, Россия готовится к возможному жесткому ответу. Среди вариантов: массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, новые волны атак дронами или запуск баллистических ракет средней дальности.

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