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Трамп и американский миллионер планировали построить небоскреб в Киеве

Здание должно было называться Trump Tower

сегодня, 14:05
Автор:

Кириєнко Анна

Украинско-американский миллионер Марк Гинзбург сообщил, что планировал вместе с Дональдом Трампом построить в Киеве небоскреб. Здание должно было называться Trump Tower. Об этом бизнесмен рассказал изданию  "ГОРДОН".

Трамп и американский миллионер планировали построить небоскреб в Киеве

Дональд Трамп и Марк Гинзбург хотели построить Trump Tower в Киеве. Фото: static01.nyt.com

Идея зародилась давно, еще до политической карьеры Трампа. Небоскреб хотели разместить на Крещатике и Европейской площади — в Гинзбурга и его партнера там был большой участок.

Согласно словам миллионера, Трамп заинтересовался данным проектом. Бизнесмен показал ему, где должно располагаться здание, каким  оно будет. Поскольку Трамп понял, что это выгодный и удачный бизнес, он пожелал 4% от доходов будущего небоскреба. Это было платой за право использования громкого имени Дональда Трампа.

После того как миллионер Марк Гинзбург сделал подсчеты, он понял, что для него такой бизнес не будет выгоден. Поэтому Trump Tower так и остался нереализованным.

Напоминаем, что Президент США Дональд Трамп сказал, что отменил план, согласно которому чиновники должны получить вакцину от коронавируса в ближайшие дни. Политик написал в Твиттере, что люди, которые работают в Белом доме, "должны получить вакцину несколько позже... если это не особенно необходимо".

Также Трамп отказался от покупки миллионов доз вакцины Pfizer. Считается, что эта вакцина будет одобрена группой ученых Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов уже на этой неделе, а в ближайшие месяцы ожидается доставка 100 миллионов доз - этого достаточно для 50 миллионов американцев.

Сайт "Комментарии" ранее писал, что соседи Трампа не пускают его домой.



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Источник: https://gordonua.com/news/politics/ginzburg-tramp-posmotrel-na-menya-kak-na-umstvenno-nepolnocennogo-i-skazal-paren-kakoy-konkurs-ty-znaesh-kto-moy-drug-1531662.html
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