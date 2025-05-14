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Трамп готовит крайне опасный для Украины сценарий завершения войны: детали

Президент США хочет остановить войну, несмотря на то, какую часть Украины придется уступить

сегодня, 07:30 comments1056
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Клименко Елена

Американский президент Дональд Трамп выступает за прекращение войны на Украине. Однако, по словам бывшего спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, Трампу не принципиально, где будет проходить новая линия разграничения или оккупации.

Трамп готовит крайне опасный для Украины сценарий завершения войны: детали

Дональд Трамп. Фото: СNN

Волкер отметил, что главное для Трампа – как можно быстрее остановить боевые действия. Ему больно наблюдать за ежедневными потерями среди военных, однако вопрос контроля над территориями для него не является ключевым. По словам дипломата, Трамп "не хочет больше иметь с этим дело".

Он также подчеркнул, что будущая администрация Трампа сосредоточена на завершении войны без продолжительных финансовых обязательств со стороны США. В приоритете переложить ответственность за безопасность на европейских партнеров.

"Именно поэтому важно доносить и показывать, что Украина стремится к миру и готова нести свою часть ответственности. У вас есть партнерские отношения с США и не желаете быть финансовым бременем для американских налогоплательщиков — наоборот, хотите оставаться надежным союзником. Такие сигналы — именно то, что Трамп и его команда смогут оценить", — подчеркнула.

Портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп в закрытых переговорах выразил готовность поддержать новый раунд санкций против России, если Москва не согласится на предложенное прекращение огня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники. Украина вместе с европейскими партнерами настаивает на введении 30-дневного режима тишины, начиная с 12 мая. Это перемирие должно стать первым шагом к возобновлению реального диалога.



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Источник: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/trampu-nevazhlivo-de-prohoditime-mezha-okupovanih-rosiyeyu-teritoriy-vin-hoche-zakinchennya-viyni-50513615.html
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