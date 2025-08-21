Трамп дал Зеленскому серьезное обещание: что важного просил президент в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время общения с президентом США Дональдом Трампом поднял один из важнейших вопросов для Киева, а именно вступление Украины в Европейский Союз. Президент призвал Трампа повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот не блокировал членство Украины в ЕС.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время разговора с журналистами заявил, что попросил Трампа убедить руководство Венгрии отказаться от блокирования переговоров по евроинтеграции Украины. По его словам, президент США дал ему обещание попытаться повлиять на Виктора Орбана.

"Я попросил президента Трампа, чтобы Будапешт не блокировал наше вступление в Европейский Союз. Президент Трамп пообещал, что его команда будет над этим работать", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что у Украины есть вполне справедливое желание и право хотеть членства в ЕС, а США будут поддерживать украинскую евроинтеграцию.

"Это тоже очень важно. И, насколько я понимаю, ответные сигналы из Белого дома будут идти в Будапешт", — добавил Зеленский.

После разговора с Зеленским и рядом европейских лидеров Дональд Трамп позвонил по телефону премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. По данным дипломатических источников, американский президент пытался выяснить мотивы блокировки и обсудил возможные пути разрешения ситуации. Хотя деталей переговоров пока нет, в Вашингтоне рассматривают разные дипломатические рычаги, чтобы убедить Будапешт изменить позицию членства Украины в ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на удар РФ по американскому заводу в Закарпатье.

Также "Комментарии" писали, что эксперт по языку тела раскрыл неожиданные детали о встрече Трампа и Зеленского.