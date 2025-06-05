Трагедия с моделью Ковальчук: в Дубае названо имя виновного

В марте 2025 года в Дубае с тяжелыми травмами и многочисленными переломами была обнаружена 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук. По делу продолжается официальное расследование, но российская блоггерша Татьяна Можегова, которая самостоятельно собирает факты по инциденту, обнародовала новые детали.

Фото: из открытых источников

По ее словам, к трагедии может быть причастен молодой человек из богатой и влиятельной семьи в ОАЭ. В этой связи Мария находится под охраной военных и пользуется поддержкой украинского адвоката. Можегова отметила, что дело непростое, потому что затрагивает серьезные личности в эмиратских элитах.

"Молодой мужчина чуть за 30 мог стать виновником. Отвечать, скорее всего, придется его родственникам – или отцу, или дяде. Теперь все зависит от квалификации адвоката, представляющего интересы Марии, – прокомментировала она.

Также блоггер предположила, что трагедия могла случиться на фоне экономических трудностей:

"Мария просто хотела заработать денег в сложный период военного положения. Она мечтала о лучшей жизни и уехала в Эмираты работать моделью".

Известно, что девушка отправилась в ОАЭ в декабре 2024 года. В марте подруга сообщила об ее исчезновении. Через 10 дней Мария была найдена на обочине дороги в Дубае — без документов, без телефона, с множественными переломами рук, ног и позвоночника.

В Украине после этого было открыто уголовное производство по статье 149 Уголовного кодекса — торговля людьми. Дело расследуют как потенциальную вербовку, перемещение и содержание в целях эксплуатации.

Как уже писал портал "Комментарии", 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук, которую нашли на обочине дороги в Дубае со сломанным хребтом и конечностями в конце марта, предположительно пытали россияне, сообщает Mirror.