Traffic Devils победили в трех номинациях на World Traffic Awards

Молодой украинский ИТ-предприниматель Александр Слобоженко и его медиабаинговая компания Traffic Devils взяла три престижных награды на World Traffic Awards.Призы вручили на конференции Traffic Summit, посвященной цифровому маркетингу и новым трендам affiliate-индустрии.

Команда Traffic Devils и Александр Слобоженко на конференции Traffic Summit

О победителях World Traffic Awards рассказали организаторы конференции на своей странице в Facebook

ИТ-сообщества путем двух туров онлайн-голосования выбрали победителей — лидеров диджитал индустрии 2022 года.



Украинская команда Traffic Devils получила награды в следующих номинациях:

- Best Mediabuying Team (лучшая медиабаинговая команда)

- Best Service Tool – (лучший сервисный инструмент) — сервис аренды приложений TD APPS)

- Best Marketing Influencer (лучший маркетинговый инфлюенсер) – основатель Traffic Devils Александр Слобоженко.

"В этом году, несмотря на войну и множество трудностей, мы уже второй раз побеждаем на престижных международных конференциях (ранее мы выиграли в номинации Best CIS Affiliates на SiGMA в Белграде, Сербия). Лучший результат нашей работы — поддержка огромной аудитории и партнеров. Это не только показатели того, что мы стоим на правильном пути, а и стимул к дальнейшему развитию", — прокомментировал руководитель Traffic Devils Александр Слобоженко.

Как рассказала нашему изданию рассказала Анастасия, Chief Business Development Officer команды, во время Traffic Summit в Стамбуле участники обсудили перспективы развития цифрового маркетинга, электронной коммерции и криптовалют.

"Программа мероприятия была создана таким образом, чтобы участники успели все: поделиться личными наработками и достижениями, очертить свое видение будущего отрасли, а также прекрасно отдохнуть и восстановить силы". — резюмировала Анастасия.

Напомним, месяц назад Traffic Devils получила награду в номинации Best CIS Affiliate of the year-2022 на конференции SIGMA Balkans, которая проходила в столице Сербии Белграде 23-24 августа.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!