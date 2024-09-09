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Тотальное видеонаблюдение от МВД: как и за кем планируют следить

МВД инициирует внедрение системы видеомониторинга

сегодня, 14:58
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Амбарцумян Анна

По инициативе Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко состоялась рабочая встреча с народными депутатами и членами Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности. Обсуждение касалось законопроекта "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности", зарегистрированном под номером 11031. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Тотальное видеонаблюдение от МВД: как и за кем планируют следить

Рабочая встреча МВД с нардепами. Фото: Национальная полиция Украины

В ходе встречи были продемонстрированы возможности Ситуационного центра МВД для поддержки правопорядка через систему видеомониторинга, которая помогает предупреждать и реагировать на административные и уголовные правонарушения. Министр Клименко отметил важность принятия этого законопроекта и продолжения конструктивного сотрудничества с профильным комитетом.

Что предполагает законопроект

Как сообщает Судебно-юридическая газета , законопроект предусматривает идентификацию граждан с помощью биометрических данных, таких как имя, дата рождения, зарегистрированное место жительства и отцифрованный образ лица. Также система позволит отслеживать автомобили, что может оказаться полезным для обнаружения уклоняющихся от мобилизации.

К объектам видеомониторинга будут относиться:

  • Физические лица и транспортные средства

  • Публичные места

  • Территории общего пользования

  • Здания, сооружения образовательных и медицинских учреждений

  • Предметы и вещи

Права граждан

Каждый гражданин, данные которого внесены в систему видеомониторинга, будет иметь право:

  • Ознакомиться со своей информацией в системе

  • Требовать исправления или обновления информации о себе

  • Получить бесплатную справку о внесении своих данных в систему

  • Защищать свои права в случае отказа в обновлении информации

Финансирование построения системы видеомониторинга будет осуществляться за счет государственного бюджета и международной помощи. Предлагается, чтобы закон вступил в силу на следующий день после его опубликования.



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Источник: https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/pfbid028Jq5yW4meAzf2y1oWhNrMzb1VGm5R94YqUAPUdvx7jxiTG7ZPgQdBjNKyvkpC2MZl?locale=uk_UA
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