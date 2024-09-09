Тотальное видеонаблюдение от МВД: как и за кем планируют следить

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Амбарцумян Анна
По инициативе Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко состоялась рабочая встреча с народными депутатами и членами Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности. Обсуждение касалось законопроекта "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности", зарегистрированном под номером 11031. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Рабочая встреча МВД с нардепами. Фото: Национальная полиция Украины
В ходе встречи были продемонстрированы возможности Ситуационного центра МВД для поддержки правопорядка через систему видеомониторинга, которая помогает предупреждать и реагировать на административные и уголовные правонарушения. Министр Клименко отметил важность принятия этого законопроекта и продолжения конструктивного сотрудничества с профильным комитетом.
Как сообщает Судебно-юридическая газета , законопроект предусматривает идентификацию граждан с помощью биометрических данных, таких как имя, дата рождения, зарегистрированное место жительства и отцифрованный образ лица. Также система позволит отслеживать автомобили, что может оказаться полезным для обнаружения уклоняющихся от мобилизации.
К объектам видеомониторинга будут относиться:
Физические лица и транспортные средства
Публичные места
Территории общего пользования
Здания, сооружения образовательных и медицинских учреждений
Предметы и вещи
Права граждан
Каждый гражданин, данные которого внесены в систему видеомониторинга, будет иметь право:
Ознакомиться со своей информацией в системе
Требовать исправления или обновления информации о себе
Получить бесплатную справку о внесении своих данных в систему
Защищать свои права в случае отказа в обновлении информации
Финансирование построения системы видеомониторинга будет осуществляться за счет государственного бюджета и международной помощи. Предлагается, чтобы закон вступил в силу на следующий день после его опубликования.
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