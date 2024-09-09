Тотальное видеонаблюдение от МВД: как и за кем планируют следить

По инициативе Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко состоялась рабочая встреча с народными депутатами и членами Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности. Обсуждение касалось законопроекта "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности", зарегистрированном под номером 11031. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.



Рабочая встреча МВД с нардепами. Фото: Национальная полиция Украины

В ходе встречи были продемонстрированы возможности Ситуационного центра МВД для поддержки правопорядка через систему видеомониторинга, которая помогает предупреждать и реагировать на административные и уголовные правонарушения. Министр Клименко отметил важность принятия этого законопроекта и продолжения конструктивного сотрудничества с профильным комитетом.

Что предполагает законопроект

Как сообщает Судебно-юридическая газета , законопроект предусматривает идентификацию граждан с помощью биометрических данных, таких как имя, дата рождения, зарегистрированное место жительства и отцифрованный образ лица. Также система позволит отслеживать автомобили, что может оказаться полезным для обнаружения уклоняющихся от мобилизации.

К объектам видеомониторинга будут относиться:

Физические лица и транспортные средства

Публичные места

Территории общего пользования

Здания, сооружения образовательных и медицинских учреждений

Предметы и вещи

Права граждан

Каждый гражданин, данные которого внесены в систему видеомониторинга, будет иметь право:

Ознакомиться со своей информацией в системе

Требовать исправления или обновления информации о себе

Получить бесплатную справку о внесении своих данных в систему

Защищать свои права в случае отказа в обновлении информации

Финансирование построения системы видеомониторинга будет осуществляться за счет государственного бюджета и международной помощи. Предлагается, чтобы закон вступил в силу на следующий день после его опубликования.