Торговая война ЕС и Китая: о чем договорились стороны

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Кравцев Сергей
Китай и Европейский Союз договорились о начале переговоров по планируемому введению импортируемых на европейский рынок тарифов на электромобили китайского производства. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters" со ссылкой на высокопоставленных чиновников с обеих сторон.
ЕС и Китай. Фото: из открытых источников
Отмечается, что министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что комиссар ЕС Валдис Домбровскис проинформировал его о том, что состоятся конкретные переговоры с Китаем по тарифам.
Подтверждение последовало после того, как министерство торговли Китая заявило, что его глава Ван Вентао и Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии, договорились о начале консультаций по поводу антисубсидийного расследования ЕС по китайским электромобилям: "Это новость и неожиданность, поскольку за последние несколько недель не удалось заключить конкретный график переговоров", – заявил Хабек.
По его словам, это был первый шаг, и их предстоит сделать еще многое: "Мы еще далеки от конца, но, по крайней мере, это первый шаг, который раньше был невозможен", – добавил он.
Отмечается, что визит Хабека является первым визитом высокопоставленного европейского чиновника после того, как Брюссель предложил высокие пошлины на импорт электромобилей (EV) китайского производства для борьбы с тем, что ЕС считает чрезмерными субсидиями.
Хабек заявил, что есть время для диалога между ЕС и Китаем по тарифным вопросам до того, как пошлины вступят в силу в ноябре, и что он верит в открытые рынки, но рынки требуют равных правил игры. Доказанные субсидии, направленные на увеличение экспортных преимуществ компаний, не могут быть приняты, сказал министр.
Еще одной точкой напряжения между Пекином и Берлином есть поддержка Китаем России в войне в Украине. Хабек отметил, что в прошлом году китайская торговля с Россией выросла более чем на 40%. Хабек сказал, что говорил китайским официальным лицам, что это отрицательно сказывается на их экономических отношениях.
Читайте на портале "Комментарии" — последствия поддержки РФ будут стоить очень дорого: в Германии сделали предупреждение Китая.
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