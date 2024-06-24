Торговая война ЕС и Китая: о чем договорились стороны

Китай и Европейский Союз договорились о начале переговоров по планируемому введению импортируемых на европейский рынок тарифов на электромобили китайского производства. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters" со ссылкой на высокопоставленных чиновников с обеих сторон.

ЕС и Китай. Фото: из открытых источников

Отмечается, что министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что комиссар ЕС Валдис Домбровскис проинформировал его о том, что состоятся конкретные переговоры с Китаем по тарифам.

Подтверждение последовало после того, как министерство торговли Китая заявило, что его глава Ван Вентао и Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии, договорились о начале консультаций по поводу антисубсидийного расследования ЕС по китайским электромобилям: "Это новость и неожиданность, поскольку за последние несколько недель не удалось заключить конкретный график переговоров", – заявил Хабек.

По его словам, это был первый шаг, и их предстоит сделать еще многое: "Мы еще далеки от конца, но, по крайней мере, это первый шаг, который раньше был невозможен", – добавил он.

Отмечается, что визит Хабека является первым визитом высокопоставленного европейского чиновника после того, как Брюссель предложил высокие пошлины на импорт электромобилей (EV) китайского производства для борьбы с тем, что ЕС считает чрезмерными субсидиями.

Хабек заявил, что есть время для диалога между ЕС и Китаем по тарифным вопросам до того, как пошлины вступят в силу в ноябре, и что он верит в открытые рынки, но рынки требуют равных правил игры. Доказанные субсидии, направленные на увеличение экспортных преимуществ компаний, не могут быть приняты, сказал министр.

Еще одной точкой напряжения между Пекином и Берлином есть поддержка Китаем России в войне в Украине. Хабек отметил, что в прошлом году китайская торговля с Россией выросла более чем на 40%. Хабек сказал, что говорил китайским официальным лицам, что это отрицательно сказывается на их экономических отношениях.

"Обход санкций, наложенных на Россию, неприемлем", – подчеркнул он, добавив, что технические товары, произведенные в Европе, не должны попадать на поле боя из-за других стран.

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