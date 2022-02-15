Торги и «похороны» Минских соглашений: чем закончится сериал Кремля с признанием «ЛДНР»

Сегодня Госдума РФ должна рассмотреть два проекта постановления о признании "ДНР" и "ЛНР". Первый предложили представители Коммунистической партии. Второй – представители "Единой России". Эксперты высказали свое мнение относительно данной инициативы Москвы.

ОРДЛО. Фото: из открытых источников

На Донбассе возрастет вероятность незамаскированного вооруженного противостояния между Украиной и Россией со всеми вытекающими последствиями

Политический эксперт Михаил Бесараб считает, что после признания Россией "ДНР" и "ЛНР" там неизбежно и немедленно появятся миротворцы ОДКБ в голубых шлемах. Это все может произойти в очень короткий промежуток времени.

"Чем это чревато: это уже будет официальное, признанное Россией, противостояние ВСУ и войск России по линии разграничения. На Донбассе возрастет вероятность незамаскированного вооруженного противостояния между Украиной и Россией со всеми вытекающими последствиями. Провокаций ждать долго не придется. Также Россия использует фон этого нового напряжения для новых требований к Украине. Например, по внеблоковому статусу или по компенсации нами ОРДЛО ущерба, нанесенного войной – отметил эксперт.

По его словам, как ни странно, от признания Госдумой РФ ОРДЛО есть и плюсы для Украины. Возникают новые возможности для нас.

"Мы получаем железобетонные основания потребовать официальных похорон Минских договоренностей. Виновник Россия. Новый агрессивный шаг Москвы также для Украины является основанием обосновать необходимость скорейшей безопасности интеграции Украины с НАТО. Чтобы предотвратить великую континентальную войну", – отметил Бесараб.

Россия может продолжить свой шантаж Украины после признания "ЛДНР"

Аналитик общественной сети "Опора" Александр Клюжев считает, что попыткой признать "ЛДНР" россияне запускают своего рода сериал. Госдума РФ рассмотрит два проекта обращения к Путину о признании Россией "ДНР" и "ЛНР". Один из них предполагает поручение МИД РФ разъяснить целесообразность такого шага для дальнейшего принятия Госдумой решения, в другом напрямую предлагается обратиться к Путину.

"Мягкий вариант или отсрочка решения в консультации с МИДом был внесен Единой Россией. Он имеет, так выглядит, все шансы быть проголосованным. Во время паузы между консультациями и решением Думы россияне будут торговаться, такая же пауза для шантажа позже возникнет между обращением Думы и окончательным решением Путина", – отметил эксперт.

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