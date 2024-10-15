Топ регионов по регистрации электрокаров: что выбирают украинцы

В сентябре 2024 года украинский рынок электромобилей показал новые рекорды. Автопарк страны пополнили 4,3 тысяч новых электромобилей (BEV). Как сообщает "Укравтопром", больше всего регистраций электрокаров состоялось во Львовской области, Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Среди самых популярных моделей оказались как новые, так и б/у электромобили, причем каждый регион имел своих фаворитов.

Самые популярные электромобили сентября 2024 года

Лидеры по количеству регистраций электромобилей

Регионами-лидерами регистраций электромобилей в сентябре стали Львовская область и город Киев. По данным "Укравтопром", именно Львовская область продемонстрировала наибольшее количество новых регистраций — 605 автомобилей, из которых 91% приходится на подержанные модели. Город Киев занял второе место с 584 регистрациями, где большинство авто (61%) также были подержаны.

Киевская область также не отстает, ведь здесь зарегистрировано 333 новых электромобиля, из которых 65% — подержанные. В Днепропетровской области это количество составило 303 авто, 70% из которых подержаны, а Одесская область завершила пятерку лидеров с 241 регистрацией, где 80% также принадлежат к подержанным автомобилям.

Популярные новые электромобили по регионам

Среди новых автомобилей лидером в столице и Киевской области стал ZEEKR 001 , продолжающий завоевывать популярность среди покупателей. Это электромобиль китайского производства, известный своим современным дизайном, высокими техническими характеристиками и продолжительным запасом хода на одной зарядке.

Во Львовской области больше всего понравились BYD Song Plus — кроссовер, сочетающий в себе стильный вид, просторный салон и эффективность электрической силовой установки.

На Днепропетровщине внимание покупателей привлекла HONDA M-NV , электрический компактный SUV, сочетающий надежность японского производителя и новейшие электротехнологии.

Жители Одесской области сделали ставку на VOLKSWAGEN ID.4 , который является одним из самых популярных электрокроссоверов в мире благодаря сочетанию комфорта, пространства и инновационных решений немецкого автопроизводителя.

Электромобили: что выбирают украинцы?

В сегменте подержанных авто лидером по популярности стала TESLA Model Y , которая доминирует на рынке города Киева и Киевской области. Эта модель известной американской компании Tesla привлекает покупателей своей технологичностью, большой автономностью и высоким уровнем безопасности.

На Львовщине фаворитом стала TESLA Model 3 – более компактная, но не менее популярная модель от Tesla, которая предлагает отличное соотношение цены и качества в своем классе.

На Днепропетровщине и в Одесской области больше всего покупателей выбрали NISSAN Leaf , который уже несколько лет остается одним из самых популярных электромобилей в мире.

