Топ-чиновник ЦМСЭК погорела на взятке: обещала освободить от военной службы

В Киеве задержан заместитель главного врача Центральной медико-социальной экспертной комиссии (ЦМСЭК) во время получения неправомерной выгоды. Чиновница требовала 2000 долларов у военнообязанного гражданина, обещая "посодействовать" в предоставлении II группы инвалидности. Этот статус мог бы освободить его от военного учета, что стало привлекательным предложением для мужчины.

Задержан высокопоставленный чиновник ЦМСЕК за взяточничество

Следователи сообщают, что чиновник убеждала клиента, что уже неоднократно решала подобные вопросы и имеет "налаженные связи" для беспроблемного оформления инвалидности. Операция по разоблачению коррупционной схемы состоялась благодаря тесному сотрудничеству следователей Нацполиции и Офиса Генерального прокурора, задержавших женщину именно в момент получения денежной благодарности.

Во время обысков у чиновника обнаружили почти 20 тысяч долларов наличными, а также многочисленные документы и медицинские дела, которые могут свидетельствовать о других подобных случаях. В настоящее время подозреваемой объявлено обвинение по статье о злоупотреблении влиянием (ч. 3 с. 369-2 УК Украины), а суд избрал меру пресечения. Следователи продолжают расследование, пытаясь выяснить масштабы этой коррупционной деятельности и возможной причастности других должностных лиц.

“Во время обысков у нее изъяли почти 20 тыс. долларов США, документы по оформлению инвалидности, медицинскую документацию, личные дела и другие доказательства преступной деятельности. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения. Досудебное расследование – ГСУ Нацполиции Украины, оперативное сопровождение – ДСР Нацполиции Украины”, — говорится в сообщении.