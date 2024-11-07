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Топ-чиновник ЦМСЭК погорела на взятке: обещала освободить от военной службы

Замглавврача ЦМСЭК поймали на взятке: обещала помочь с инвалидностью за 2000 долларов

сегодня, 13:08
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Черновалова Кристина

В Киеве задержан заместитель главного врача Центральной медико-социальной экспертной комиссии (ЦМСЭК) во время получения неправомерной выгоды. Чиновница требовала 2000 долларов у военнообязанного гражданина, обещая "посодействовать" в предоставлении II группы инвалидности. Этот статус мог бы освободить его от военного учета, что стало привлекательным предложением для мужчины.

Топ-чиновник ЦМСЭК погорела на взятке: обещала освободить от военной службы

Задержан высокопоставленный чиновник ЦМСЕК за взяточничество

Следователи сообщают, что чиновник убеждала клиента, что уже неоднократно решала подобные вопросы и имеет "налаженные связи" для беспроблемного оформления инвалидности. Операция по разоблачению коррупционной схемы состоялась благодаря тесному сотрудничеству следователей Нацполиции и Офиса Генерального прокурора, задержавших женщину именно в момент получения денежной благодарности.

Топ-чиновник ЦМСЭК погорела на взятке: обещала освободить от военной службы - фото 2

Во время обысков у чиновника обнаружили почти 20 тысяч долларов наличными, а также многочисленные документы и медицинские дела, которые могут свидетельствовать о других подобных случаях. В настоящее время подозреваемой объявлено обвинение по статье о злоупотреблении влиянием (ч. 3 с. 369-2 УК Украины), а суд избрал меру пресечения. Следователи продолжают расследование, пытаясь выяснить масштабы этой коррупционной деятельности и возможной причастности других должностных лиц.

Топ-чиновник ЦМСЭК погорела на взятке: обещала освободить от военной службы - фото 3

“Во время обысков у нее изъяли почти 20 тыс. долларов США, документы по оформлению инвалидности, медицинскую документацию, личные дела и другие доказательства преступной деятельности. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения. Досудебное расследование – ГСУ Нацполиции Украины, оперативное сопровождение – ДСР Нацполиции Украины”, — говорится в сообщении.



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