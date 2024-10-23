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ТОП-5 неэффективных судей Дарницкого суда: результаты расследования

Дарницкий районный суд Киева: ТОП-5 наименее эффективных судей – расследование журналистов издания "Комментарии"

сегодня, 13:28
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Черновалова Кристина

Судебная система часто остается без внимания, пока дело не коснется каждого лично. Но что делать, когда те, кто должен защищать права украинцев, сами едва справляются со своей работой? Журналисты издания "Комментарии" провели расследование по эффективности работы судей Дарницкого районного суда Киева и составили рейтинг ТОП-5 неэффективных судей. И здесь о чем говорить: мы опирались на официальные цифры — количество нерассмотренных дел и результаты обжалований в апелляционных судах.

ТОП-5 неэффективных судей Дарницкого суда: результаты расследования

ТОП-5 наименее эффективных судей

Александр Якусик

Нерассмотренные дела: 948
Изменено/отменено решений: 6

Александр Якусик уверенно "возглавил" наш антирейтинг. Около тысячи нерассмотренных дел за прошлый год. Это не просто цифры, это судьбы людей, чьи вопросы остаются "в воздухе". К этому прилагается и тот факт, что большое количество решений судьи было изменено или отменено в апелляционном порядке.

Людмила Осипенко

Нерассмотренные дела: 450
Изменено/отменено решений: 4

Людмила Осипенко оставляет после себя значительное количество нерассмотренных дел, которые скапливаются год от года. Даже при относительно небольшом количестве измененных решений в апелляции цифры нерассмотренных дел четко говорят о себе.

Татьяна Счастная

Нерассмотренные дела: 425
 Изменено/отменено решений: 5

Татьяна Щасна вошла в ТОП-5 не только из-за большого количества дел, которые остаются нерассмотренными, но и из-за частых случаев обжалований ее решений. Апелляционные суды неоднократно меняли его постановления. Это означает, что ее решения не удовлетворяют как сторонам процесса, так и коллегам из высших инстанций.

Олег Колесник

Нерассмотренные дела: 399
 Изменено/отменено решений: 7

Олег Колесник вошел в наш рейтинг со значительными показателями как нерассмотренных дел, так и измененных решений. Такое количество обжалований указывает на серьезные проблемы с принятием обоснованных решений. Фактически это означает, что каждое седьмое решение судьи было изменено в апелляционной инстанции, что говорит о низком качестве судейской работы.

Сергей Кулик

Нерассмотренные дела: 263
 Изменено/отменено решений: 5

Судья Кулик отметился относительно небольшим количеством изменившихся решений, однако остается проблема с накоплением дел, которые он не успевает рассмотреть. Показатели могут казаться лучше по сравнению с другими, но в реальности нерассмотренные дела и системные задержки говорят о необходимости оптимизации работы.

Отметим, что на сентябрь 2024 года штат судей Дарницкого районного суда состоит из 30 должностей, однако заняты только 24. Кроме того, незаполненными остаются 13 должностей аппарата суда, включая помощников судей, секретарей судебных заседаний и IT-специалистов.



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