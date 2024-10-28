ТОП-5 наименее эффективных судей Оболонского суда: кто лидирует по отменам

Журналисты "Комментариев" провели расследование и составили рейтинг судей Оболонского районного суда Киева, чьи решения чаще всего отменяются апелляционными инстанциями. В списке оказались те, кто, похоже, потерял доверие не только к своим решениям, но и к системе правосудия в целом.

Наименее эффективные судьи Оболонского суда: ТОП-5 антирейтинга

Для оценки эффективности работы судей журналисты проанализировали количество решений, отмененных апелляционным судом за период с 2020 по 2023 год. Журналисты сосредоточили внимание на многочисленных случаях процедурных ошибок, игнорировании законодательных норм и отсутствии должной аргументации. Как результат, пятерка наименее эффективных судей выглядит следующим образом:

Алексей Дыба

Алексей Дыба оказался на первой позиции этого антирейтинга. В 2022 году апелляционный суд отменил 31 решение, что стало абсолютным рекордом. В 2023 году его показатели несколько улучшились, но недостаточно, чтобы выйти из числа "лидеров" – отменено еще 9 решений. Всего в производстве судьи по состоянию на сентябрь 2024 находится 233 дела:

Административное судопроизводство: 11 дел

Гражданское судопроизводство: 203 дела

Административные правонарушения: 19 дел

Николай Жук

Судья Николай Жук в 2020 году имел самые плохие показатели – 35 отмененных решений. Хотя за последние годы количество отмен сократилось, в 2023 году апелляционные суды отменили еще 4 его решения. В производстве судьи Жука сейчас находится 163 дела:

Уголовное судопроизводство: 44 дела

Административное судопроизводство: 2 дела

Гражданское судопроизводство: 112 дел

Административные правонарушения: 5 дел

Александр Луценко

Судья Александр Луценко в 2021 году имел 28 отмененных решений, а в 2023 году – 17. По состоянию на сентябрь 2024 года в производстве судьи Луценко находится 110 дел:

Административное судопроизводство: 2 дела

Гражданское судопроизводство: 104 дела

Административные правонарушения: 4 дела

Анна Майбоженко

Судья Анна Майбоженко несколько лет демонстрирует высокий уровень отмен решений. В 2021 году апелляционный суд отменил 16 ее решений, а в 2023 году – еще 14. Всего в его производстве сейчас находится 349 дел:

Административное судопроизводство: 11 дел

Гражданское судопроизводство: 298 дел

Административные правонарушения: 40 дел

Людмила Шестаковская: Проблемы, которые повторяются

Судья Людмила Шестаковская имеет в 2023 году 7 отмененных решений. Несмотря на небольшое количество дел в производстве, ее показатели отмен вызывают вопросы соблюдения законодательных норм.

Читайте на портале "Комментарии" — Журналисты издания "Комментарии" провели расследование по эффективности работы судей Дарницкого районного суда Киева и составили рейтинг ТОП-5 неэффективных судей. И здесь о чем говорить: мы опирались на официальные цифры — количество нерассмотренных дел и результаты обжалований в апелляционных судах.



