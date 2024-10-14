ТОП-5 авто сентября: какие модели выбирали украинцы

Украинский рынок новых автомобилей продолжает претерпевать изменения в предпочтениях потребителей. По данным "Укравтопрома", в сентябре 2024 года в автопарк страны было добавлено 5,7 тысячи новых легковых автомобилей. Наибольшую часть покупок составляют частные клиенты, которые приобрели 64% всех авто, тогда как 36% машин оказались в собственности юридических лиц. Однако по сравнению с сентябрем прошлого года продажи новых легковушек среди частных покупателей уменьшились на 7%, в то время как спрос среди корпоративных клиентов вырос на 15%.

Самые популярные машины сентября

Частные покупатели: фавориты рынка

Частные клиенты продолжают отдавать предпочтение надежным и практичным моделям. В сентябре 2024 года наиболее популярными среди них стали следующие модели:

TOYOTA RAV-4 – 241 проданное авто. MAZDA CX-5 – 145 единиц. HYUNDAI Tucson – 115 единиц. ZEEKR 001 – 103 единицы. KIA Sportage – 99 единиц.

Модели кроссоверов, таких как TOYOTA RAV-4 и MAZDA CX-5, не теряют своей популярности из-за их универсальности и надежности. В то же время электрический ZEEKR 001, занявший четвертое место, свидетельствует о растущем интересе к электромобилям среди украинских потребителей.

Корпоративный сегмент: изменение тенденций

Юридические лица в сентябре делали ставки на автомобили, отличающиеся экономичностью и практичностью для корпоративного использования. Самыми популярными моделями среди этого сегмента стали:

RENAULT Duster – 413 проданных автомобилей. TOYOTA Hilux – 140 единиц. SKODA Octavia – 91 единица. SKODA Karoq – 87 единиц. SKODA Kodiaq – 69 единиц.

Бессменным лидером среди корпоративных клиентов остается RENAULT Duster, который продолжает привлекать внимание благодаря своей функциональности и экономичности. TOYOTA Hilux, известный своими внедорожными характеристиками, также пользуется спросом у компаний, нуждающихся в надежных рабочих машинах.

Динамика рынка: новые тенденции

Несмотря на общее сокращение продаж на частном рынке на 7%, сегмент юридических лиц показывает значительный рост на 15%. Это может быть связано с ростом инвестиций в корпоративные автопарки и необходимостью обновления техники в условиях обновления экономики страны. В то же время интерес к электромобилям растет, что можно наблюдать из-за повышенного спроса на модели, таких как ZEEKR 001.