ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО)

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Таисия Ерохина
Чаще всего украинцы "гуглят" живописный уголок Украины Бакоту, а также харьковский "диснейленд", одесскую Аркадию и горную точку Буковель. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства развития туризма в Telegram-канале.
Розовое озеро на Херсонщине. Фото из открытых источников
Сообщается о 20 наиболее популярных туристических объектах, местах и направлениях в Украине, по количеству поисковых запросов Google-Maps & Search с января по сентябрь текущего года.
Так, в топ-5 попали такие туристические места нашей страны.
Бакота (Хмельницкая область)
Розовое озеро (Лемурийское) на Херсонщине
Тустань (Львовская область)
Синевир (Закарпатская область)
Голубые озера (Черниговщина)
Наиболее частыми в поиске среди городских парков и развлекательных зон стали такие запросы.
Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького в Харькове
Зоопарк в Киеве
Аквапарк в Затоке
Аквапарк в Одессе
Х-Park в Киеве
Тогда как для морского отдыха чаще всего интересовались такими местами.
Аркадия (Одесса)
Железный порт
Черноморск
Кирилловка
Коблево
А любители горных путешествий искали такие известные туристические точки Украины.
Буковель
Драгобрат
Верховина
Яремче
Карпаты
Как сообщалось ранее, эксперт дал важные советы тем, кто планирует поездки в новогодний период.
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