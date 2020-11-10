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ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО)

В рейтинг попали 20 туристических мест Украины, которые поражают красотой природы в любое время года

сегодня, 13:20
Автор:

Таисия Ерохина

Чаще всего украинцы "гуглят" живописный уголок Украины Бакоту, а также харьковский "диснейленд", одесскую Аркадию и горную точку Буковель. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства развития туризма в Telegram-канале.

ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО)

Розовое озеро на Херсонщине. Фото из открытых источников

Сообщается о 20 наиболее популярных туристических объектах, местах и направлениях в Украине, по количеству поисковых запросов Google-Maps & Search с января по сентябрь текущего года.

Так, в топ-5 попали такие туристические места нашей страны.

Бакота (Хмельницкая область)

ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО) - фото 2

Розовое озеро (Лемурийское) на Херсонщине

ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО) - фото 3

Тустань (Львовская область)

ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО) - фото 4

Синевир (Закарпатская область)

ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО) - фото 5

Голубые озера (Черниговщина)

ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО) - фото 6

Наиболее частыми в поиске среди городских парков и развлекательных зон стали такие запросы.

Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького в Харькове

ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО) - фото 7

Зоопарк в Киеве

ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО) - фото 8

Аквапарк в Затоке

ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО) - фото 9

Аквапарк в Одессе

ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО) - фото 10

Х-Park в Киеве

ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО) - фото 11

Тогда как для морского отдыха чаще всего интересовались такими местами.

Аркадия (Одесса)

ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО) - фото 12

Железный порт

ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО) - фото 13

Черноморск

ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО) - фото 14

Кирилловка

ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО) - фото 15

Коблево

ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО) - фото 16

А любители горных путешествий искали такие известные туристические точки Украины.

Буковель

ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО) - фото 17

Драгобрат

ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО) - фото 18

Верховина

ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО) - фото 19

Яремче

ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО) - фото 20

Карпаты

ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО) - фото 21

Как сообщалось ранее, эксперт дал важные советы тем, кто планирует поездки в новогодний период.


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Источник: https://t.me/DARTUkraine/214
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