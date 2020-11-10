ТОП-20 туристических точек Украины, которые чаще всего ищут в Google (ФОТО)

Чаще всего украинцы "гуглят" живописный уголок Украины Бакоту, а также харьковский "диснейленд", одесскую Аркадию и горную точку Буковель. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства развития туризма в Telegram-канале.

Розовое озеро на Херсонщине. Фото из открытых источников

Сообщается о 20 наиболее популярных туристических объектах, местах и направлениях в Украине, по количеству поисковых запросов Google-Maps & Search с января по сентябрь текущего года.

Так, в топ-5 попали такие туристические места нашей страны.

Бакота (Хмельницкая область)





Розовое озеро (Лемурийское) на Херсонщине





Тустань (Львовская область)





Синевир (Закарпатская область)





Голубые озера (Черниговщина)





Наиболее частыми в поиске среди городских парков и развлекательных зон стали такие запросы.

Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького в Харькове





Зоопарк в Киеве





Аквапарк в Затоке





Аквапарк в Одессе





Х-Park в Киеве





Тогда как для морского отдыха чаще всего интересовались такими местами.

Аркадия (Одесса)





Железный порт





Черноморск





Кирилловка





Коблево





А любители горных путешествий искали такие известные туристические точки Украины.

Буковель





Драгобрат





Верховина





Яремче





Карпаты





Как сообщалось ранее, эксперт дал важные советы тем, кто планирует поездки в новогодний период.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!