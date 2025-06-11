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Только две страны в Европе имеют хорошее качество воздуха: с каким показателем Украина

Особенно такие страны, как Италия, страдают от последствий интенсивного дорожного движения, использования ископаемого топлива и неблагоприятных географических условий

сегодня, 16:00
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Кравцев Сергей

Согласно последнему отчету IQAir о качестве воздуха в мире, только Исландия и Эстония в Европе подпадают под рекомендованные нормы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно содержания мелких твердых частиц (PM2,5) в воздухе, которые могут быть равны максимум 5 микрограмм на кубический метр воздуха.

Только две страны в Европе имеют хорошее качество воздуха: с каким показателем Украина

Качество воздуха. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что Исландия вообще на первой позиции. Эта страна имеет показатель 4,0 мкг/м³, а Эстония – 4,6 мкг/м³. Однако большинство европейских стран все еще превышают эти рекомендуемые значения, несмотря на всеобщее снижение уровня загрязнения.

Особенно такие страны как Италия страдают от последствий интенсивного дорожного движения, использования ископаемого топлива и неблагоприятных географических условий. Все это в комплексе приводит к загрязнению воздуха и, соответственно, ухудшает его качество.

Интересно, что у Украины есть показатель 9,2. Такой показатель делает страну соседкой Латвии (9,2) и Германии (9).

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По словам врачей, пребывание на свежем воздухе оказывает положительное влияние на физическое и эмоциональное здоровье. Особенно полезно проводить время среди деревьев, помогающих снизить уровень напряжения и тревожности.

Также издание "Комментарии" сообщало – столица Украины вошла в список городов с лучшими показателями качества воздуха по версии IQAir World Air Quality Report 2024. Киев занял 33 место, оказавшись в "зеленой зоне" рядом с Токио, Ригой и Веной.




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