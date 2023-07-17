Ткач предупреждает, если Кличко будет сливать деньги на барабаны – проиграем войну

Одним из факторов проигрыша Украиной войны может стать нецелесообразное использование бюджетных средств, в частности – на закупке барабанов в укрытие. Об этом заявил журналист-расследователь Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

Михаил Ткач

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"Можем ли мы проиграть войну? Да. – Если продолжим вымывать деньги из бюджета десятками миллионов на стадионы, барабаны, бордюры, беговые дорожки и прочий антураж мирного времени или закупать нужные вещи по завышенной стоимости, мы можем проиграть”, – подчеркнул он.

Также журналист перечислил другие факторы, мешающие победе Украины, среди которых: если политики в своих действиях будут использовать желание вернуть или получить власть; если не закроем границу для беглецов и не прекратим штамповать здоровых инвалидов; если не вернем поддержку Сил Обороны донатами к уровню первого полугодия полномасштабного вторжения и т.д.

"Все из перечисленного убивает наших защитников и защитниц. Удаляет Победу. Помогает врагу. 140-миллионная "страна-идиот" не собирается проигрывать эту войну. Для путина эта война – это билет в один конец. Они будут продолжать уничтожать нас медленно или быстро. Они могут делать это еще год и два и три”, – констатировал Ткач.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко оправдывал закупку районными администрациями барабанов почти за 900 тысяч гривен для укрытий за выделенные городом средства.

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