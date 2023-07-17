Ткач предупреждает, если Кличко будет сливать деньги на барабаны – проиграем войну

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Одним из факторов проигрыша Украиной войны может стать нецелесообразное использование бюджетных средств, в частности – на закупке барабанов в укрытие. Об этом заявил журналист-расследователь Михаил Ткач на своей странице в Facebook.
Михаил Ткач
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Также журналист перечислил другие факторы, мешающие победе Украины, среди которых: если политики в своих действиях будут использовать желание вернуть или получить власть; если не закроем границу для беглецов и не прекратим штамповать здоровых инвалидов; если не вернем поддержку Сил Обороны донатами к уровню первого полугодия полномасштабного вторжения и т.д.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко оправдывал закупку районными администрациями барабанов почти за 900 тысяч гривен для укрытий за выделенные городом средства.
Читайте на портале "Комментарии" — Виталий Кличко прячет за президентскими амбициями свои мэрские провалы.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 12:53
Поки ворог модернізує свою економіку, переводить її на військові рейки, в нас фарбують траву. Корумповані малоправославні вже давно зрозуміли що з їх IQ війну вони не виграють тому намагається вкрасти як можна більше.