Тимошенко в Раде заговорила словами Путина: предоставлены безоговорочные доказательства

Во время рассмотрения в парламенте резонансного законопроекта №12414 лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко озвучила заявления, которые, по мнению Центра противодействия коррупции (ГПК), созвучны с риторикой кремля. Об этом говорится в официальном сообщении ЦБК на странице организации в Facebook.

Фото: скриншот

В сообщении отмечено, что выступление Тимошенко перед голосованием за законопроект об ограничении влияния антикоррупционных институций в парламенте напоминало тезисы, которые президент России Владимир Путин произносил накануне полномасштабного вторжения в Украину.

"Речь Юлии Тимошенко в зале Верховной Рады перед голосованием можно подытожить фразой: "Мы это уже слышали". Очень подобные нарративы прозвучали от Путина в феврале 2022 года. Сравните сами", — говорится в сообщении ЦБК.

Исполнительный директор организации Дарья Каленюк, комментируя ситуацию на YouTube-канале ProUa, отметила, что аналитики Центра проанализировали заявление российского диктатора за несколько дней до начала полномасштабной войны и обращения Тимошенко во время обсуждения законопроекта. Вывод ГПК – риторика схожая по содержанию.

"Путин говорил о "потере суверенитета Украины из-за внешнего управления" и возмущался участием международных экспертов в конкурсах в антикоррупционные органы. Тимошенко, хоть и на украинском, повторила то же самое", — заявила Каленюк.

Напомним, после принятия скандального законопроекта №12414 Юлия Тимошенко заявила, что Рада "сделала первый шаг к возобновлению суверенитета Украины". Этот закон вызвал широкую критику, поскольку предполагает уменьшение роли международных экспертов в формировании состава антикоррупционных институтов, что может подорвать доверие к ним.

Как уже писал портал "Комментарии", Национальный банк Украины прогнозирует рост тарифов на основные коммунальные услуги – электроэнергию, газоснабжение, отопление и горячую воду – уже с 2026 года.