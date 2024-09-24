TikTok блокирует российские государственные медиа: какая причина

С приближением президентских выборов в США, социальная сеть TikTok принимает решительные меры. Они решили заблокировать аккаунты, принадлежащие к российским государственным медиа. Это решение принято для того, чтобы остановить поток ложной информации, который может повлиять на выборы.

TikTok блокирует российские государственные медиа

Среди заблокированных – крупные новостные агентства, как "Россия сегодня", "РИА Новости" и "Спутник". Также под блокировку попала "ТВ-Новости", управляющая телеканалом RT. Эти медиа уже имели ограничения в Европейском Союзе и Великобритании, где они считаются контролируемыми государством. Об этом сообщает Sky News.

Sky News сообщает, что подобные действия TikTok помогут защитить выборы в США от внешнего вмешательства. Эксперты в сфере кибербезопасности поддерживают это решение и говорят, что это очень важно для борьбы с дезинформацией.

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Кроме того, "Комментарии" писали, что большие изменения на YouTube для российских блоггеров: Google объявил о полном отключении монетизации через AdSense. Согласно последним обновлениям, российские пользователи YouTube больше не смогут получать доходы от рекламных выручок, а их аккаунты Google AdSense будут деактивированы в ближайшем будущем.