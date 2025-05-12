Президент США Дональд Трамп в закрытых переговорах выразил готовность поддержать новый раунд санкций против России, если Москва не согласится на предложенное прекращение огня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

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Украина вместе с европейскими партнерами настаивает на введении 30-дневного режима тишины, начиная с 12 мая. Это перемирие должно стать первым шагом к возобновлению реального диалога. Если Кремль откажется, его ждет новый виток санкционного давления со стороны США и ЕС. Такая позиция была согласована на встрече лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины в Киеве.

Несмотря на воздержание в публичных заявлениях, Трамп поддержал инициативу союзников и четко дал понять, что готов действовать жестко, если Россия проигнорирует требования Запада. Один из европейских дипломатов сообщил, что Трамп все больше раздражен агрессивной риторикой Путина, которая делает невозможным дипломатическое продвижение. К тому же давление растет и из-за обещания Трампа достичь мира в Украине в первые 100 дней своего второго срока.

Берлин также выступил с собственным ультиматумом, предупредив Москву о санкциях в случае срыва договоренностей.

Портал "Комментарии" писал, что в России продолжаются истерики из-за предложения президента Владимира Зеленского провести личную встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. Как заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров, предложение президента Украины является "уловками". При этом представитель страны-агрессора не понимает, почему РФ должна прекращать боевые действия по требованию Киева и его европейских союзников. В то же время, он заявил, что диктатор Путин трижды объявлял перемирие — сначала энергетическое, потом пасхальное и по случаю 9 мая.