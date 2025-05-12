logo

BTC/USD

104268.70

ETH/USD

2571.70

LTC/USD

103.52

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Терпению Трампа настал конец: Белый дом таки пойдет на крайний шаг по отношению к Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Терпению Трампа настал конец: Белый дом таки пойдет на крайний шаг по отношению к Путину

Киев и европейские партнеры выступают за немедленное прекращение огня

сегодня, 15:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп в закрытых переговорах выразил готовность поддержать новый раунд санкций против России, если Москва не согласится на предложенное прекращение огня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Терпению Трампа настал конец: Белый дом таки пойдет на крайний шаг по отношению к Путину

Фото: 24 Канал

Украина вместе с европейскими партнерами настаивает на введении 30-дневного режима тишины, начиная с 12 мая. Это перемирие должно стать первым шагом к возобновлению реального диалога. Если Кремль откажется, его ждет новый виток санкционного давления со стороны США и ЕС. Такая позиция была согласована на встрече лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины в Киеве.

Несмотря на воздержание в публичных заявлениях, Трамп поддержал инициативу союзников и четко дал понять, что готов действовать жестко, если Россия проигнорирует требования Запада. Один из европейских дипломатов сообщил, что Трамп все больше раздражен агрессивной риторикой Путина, которая делает невозможным дипломатическое продвижение. К тому же давление растет и из-за обещания Трампа достичь мира в Украине в первые 100 дней своего второго срока.

Берлин также выступил с собственным ультиматумом, предупредив Москву о санкциях в случае срыва договоренностей.

Портал "Комментарии" писал, что в России продолжаются истерики из-за предложения президента Владимира Зеленского провести личную встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. Как заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров, предложение президента Украины является "уловками". При этом представитель страны-агрессора не понимает, почему РФ должна прекращать боевые действия по требованию Киева и его европейских союзников. В то же время, он заявил, что диктатор Путин трижды объявлял перемирие — сначала энергетическое, потом пасхальное и по случаю 9 мая.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-11/trump-s-ukraine-push-coming-to-a-head-with-challenge-to-putin?srnd=homepage-europe
Теги:

Новости

Все новости