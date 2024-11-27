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Термос со взрывчаткой: оккупанты завербовали подростков для теракта

СБУ задержала агентов России, которые взорвали взрывчатку возле полиции в Житомире

сегодня, 11:20
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Черновалова Кристина

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали пятерых агентов РФ, которые 20 ноября совершили теракт в Житомире. В самом центре города они взорвали самодельную взрывчатку возле районного управления полиции. В результате взрыва пострадал один правоохранитель, а диверсанты были схвачены в тот же день. Как выяснилось, среди них — подростки, которых завербовали через Telegram.

Термос со взрывчаткой: оккупанты завербовали подростков для теракта

Взрыв возле полиции в Житомире: СБУ разоблачила российских агентов

Все задержанные действовали по заказу российских спецслужб, которые привлекли их через Telegram-каналы, предлагавшие "легкие заработки". Они не только выполняли инструкции кураторов из РФ, но и работали автономно, чтобы усложнить разоблачение группы.

Термос со взрывчаткой: оккупанты завербовали подростков для теракта - фото 2

Главным координатором стал 46-летний харьковчанин с криминальным прошлым: за его плечами — судимости за разбой и грабеж. Именно он закупил компоненты для взрывного устройства и спрятал их в заранее подготовленном тайнике. Все остальные участники группы — жители Житомира в возрасте от 15 до 20 лет — получили четкие инструкции, как собрать взрывчатку и подготовить теракт.

По приказу российских кураторов самодельное взрывное устройство замаскировали в обычный термос и начиняли гвоздями. Чтобы сделать взрыв максимально зрелищным, агенты установили скрытые камеры возле здания полиции. В момент подрыва камеры транслировали событие в режиме реального времени.

Термос со взрывчаткой: оккупанты завербовали подростков для теракта - фото 3

"Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении СБУ.



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