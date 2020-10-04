Теплый октябрь: когда ждать похолодания в Украине

Октябрь продолжает радовать украинцев теплой и солнечной погодой. В некоторых регионах столбики термометров сегодня поднимутся сразу до +24, а дожди могут пройти только на Закарпатье. Такой прогноз на 4 октября сделали синоптики Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 4 октября. Фото: 35photo.pro

Западные регионы сегодня будут во власти теплого воздуха. Столбики термометров во Львовской области могут подняться до +24. В остальных регионах максимальная температура будет на уровне +23. Дожди пройдут только на Закарпатье, а в остальных регионах погода будет солнечной.

До +24 воздух сегодня прогреется и на Юге Украины. Здесь также без осадков.

Могут спокойно оставлять зонтики дома и жители восточных, центральных и северных областей. Дождей синоптики не обещают. А вот температура днем будет на уровне 20-22 градусов тепла.

Теплая и солнечная погода будет радовать украинцев в течение еще нескольких дней. Но уже в средине следующей недели температура начнет постепенно падать, а в Украину снова вернутся дожди.

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