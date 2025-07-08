Теперь Трамп получил шанс войти в историю: что привез Нетаньяху в Белый дом

Премьер Израиля Нетаньяху во время визита в Белый дом сделал президенту США Дональду Трампу неожиданный презент, который вызвал у него сильные эмоции. Этот жест подчеркнул важность их миротворческих усилий и укрепил двусторонние отношения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Трамп и Нетаньяху. Фото: из открытых источников

Отмечается, что, когда 7 июля 2025 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом на ужин с президентом США Дональдом Трампом, то он не просто совершил официальный визит – он сделал Трампу настоящий подарок для его самолюбия.

Так, Нетаньяху до начала ужина вручил президенту письмо с выдвижением на Нобелевскую премию мира, что стало для Трампа мощным подтверждением его миротворческих усилий и значительным шагом к воплощению его мечты войти в историю как выдающийся миротворец.

Стоит отметить, Нобелевская премия мира давно является одной из самых больших амбиций Дональда Трампа. Он неоднократно подчеркивал, что заслуживает ее за свои усилия прекратить конфликты по всему миру, в том числе и за попытки положить конец войне между Израилем и ХАМАС в Газе.

"Я останавливаю войны. И я ненавижу видеть, как люди гибнут", — сказал Трамп в понедельник, когда начался ужин.

Для того, чтобы вплотную приблизиться к большой награде в виде Нобелевской премии мира Трампу нужно, чтобы и Нетаньяху, и ХАМАС согласились на условия, которые предусматривают полное прекращение боевых действий.

И вот на этапе, когда переговорщики все еще согласовывали детали соглашения о прекращении огня, Нетаньяху продемонстрировал свою поддержку президенту, передав ему документ с официальным выдвижением на Нобелевскую премию.

Этот жест стал для Трампа эмоциональным мгновением.

"Спасибо большое. Этого я не знал. Вау", — ответил президент, благодарный особенно за признание со стороны израильского лидера.

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