Теперь не о Путине мысли: премьер Дании обратилась к союзникам, просит помощи в защите страны

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обращается к своим европейским союзникам за помощью в борьбе с требованиями президента США Дональда Трампа отдать Гренландию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Фото из открытых источников

Отмечается, что Фредериксен совершает турне по крупным столицам после вливания 2 млрд долларов оборону арктического острова, на который положил глаз Трамп. Это часть более широкого плана по усилению патрулирования в водах Северной Атлантики.

По словам осведомленных источников, Дания, подвергающаяся практически ежедневным нападкам со стороны нового Белого дома, решила не слишком активно поддерживать риторику Трампа на публике и попросила европейских союзников сделать то же самое.

Источники рассказали, идея состоит в том, чтобы преуменьшить угрозы и не обострять ситуацию.

Трамп ясно дал понять, что его планы на Гренландии, которые восходят к его первому сроку, не исчезнут. Он настаивает, что хочет захватить крупнейший в мире остров из соображений безопасности, и отказался исключить применение силы.

Фредериксен уже посетила канцлера Олафа Шольца в Берлине, а затем встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе 28 января.

Президент США Трамп высмеял способность Дании защищать остров, который имеет обширное самоуправление, но не имеет собственных вооруженных сил и является частью Королевства Дания. США имеют авиабазу в Гренландии с конца Второй мировой войны и имеют право увеличивать там свое военное присутствие, если они консультируются и информируют как Данию, так и Гренландию.

Средства на новые военные корабли будут поступать из существующего оборонного бюджета Дании, который был увеличен после нападения России на Украину. Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил на прошлой неделе, что Дании, одному из основателей НАТО, возможно, придется потратить более 70 млрд долларов на свои военные нужды до 2033 года.

Министерство сообщило, что правительство Дании и большинство оппозиционных партий договорились начать переговоры в конце 2025 года по второму пакету военных мер в Арктике.

Читайте также на портале "Комментарии" — впервые не подбирал слова: с кем из европейских лидеров у Трампа состоялся эмоциональный разговор.



