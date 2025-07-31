Теперь Коломойскому можно гордиться: при чем здесь решение Высокого суда Лондона

После того, как Высокий суд Лондона принял решение в пользу ПриватБанка, бывшему его владельцу – Игорю Коломойскому нужно гордиться. Ведь британское правосудие дало достойный ответ всем тем тысячам клеветников, которые долго утверждали, что отмой бизнесмен украл в свое время у вкладчиков ПриватБанка 5,5 миллиардов долларов. Беспристрастный и объективный суд постановил, что только 1,7 миллиарда из этих средств были банально украдены, а остальные 3,8 — честно израсходованы собственниками и менеджерами банка. Об этом рассказывает известный блоггер и политический обозреватель Карл Волох.

Игорь Коломойский. Фото: из открытых источников

"Оно, конечно, не мешало бы покопаться, какую часть этих средств потеряли кредитованные банком бизнесы, связанные тем или иным образом с самими собственниками Привата. Но мы будем великодушны и будем исходить из презумпции невиновности Коломойского, то есть из того, что средства потрачены честно. И это дает нам шанс оценить большой деловой гений нашего героя. Потому что оказывается, что потратил он гораздо больше, чем даже клал в карман", – отметил Карл Волох.

По его словам, главный бизнес-принцип, который Коломойский четко усвоил – воровать надо много. Тогда ты можешь покупать стражей порядка, чиновников, судей, депутатов и министров, а также содержать медиа империю, которая позволит манипулировать общественным мнением в достаточной степени, чтобы отлучать от власти тех, кто тебе не нравится и приводить на это место своих "дрессированных обезьянок".

"Думаю, восьмую заповедь в формулировке Коломойского можно изложить так: Не кради мало!", – подытожил блоггер.

Читайте на портале "Комментарии" — НАБУ и САП открыли материалы дела по подозрению бывшего конечного бенефициарного владельца ПАО КБ "ПриватБанк" Игоря Коломойского и пятерых членов организованной им группы в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.



