Теперь Коломойскому можно гордиться: при чем здесь решение Высокого суда Лондона

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Кравцев Сергей
После того, как Высокий суд Лондона принял решение в пользу ПриватБанка, бывшему его владельцу – Игорю Коломойскому нужно гордиться. Ведь британское правосудие дало достойный ответ всем тем тысячам клеветников, которые долго утверждали, что отмой бизнесмен украл в свое время у вкладчиков ПриватБанка 5,5 миллиардов долларов. Беспристрастный и объективный суд постановил, что только 1,7 миллиарда из этих средств были банально украдены, а остальные 3,8 — честно израсходованы собственниками и менеджерами банка. Об этом рассказывает известный блоггер и политический обозреватель Карл Волох.
Игорь Коломойский. Фото: из открытых источников
По его словам, главный бизнес-принцип, который Коломойский четко усвоил – воровать надо много. Тогда ты можешь покупать стражей порядка, чиновников, судей, депутатов и министров, а также содержать медиа империю, которая позволит манипулировать общественным мнением в достаточной степени, чтобы отлучать от власти тех, кто тебе не нравится и приводить на это место своих "дрессированных обезьянок".
Читайте на портале "Комментарии" — НАБУ и САП открыли материалы дела по подозрению бывшего конечного бенефициарного владельца ПАО КБ "ПриватБанк" Игоря Коломойского и пятерых членов организованной им группы в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.